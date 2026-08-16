महाराष्ट्र के ठाणे में राज्य के मंत्री नितेश राणे ने मुंब्रा इलाके में अपने बयान से राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। मंत्री नितेश राणे यहां कांवड़ यात्रा के अवसर पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पहुंचने के बाद कहा कि कई लोगों को लगा कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए, लेकिन यह मुंब्रा नहीं मुंब्रा देवी है।

AIMIM के एक नगरसेवक ने मुंब्रा पुलिस को पत्र लिखकर नितेश राणे के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी। नितेश राणे के बयान को लेकर विपक्षी नेता संजय राउत ने भी पलटवार किया है और उन्हें इडियट तक कह दिया।

AIMIM के जिलाध्यक्ष पुलिस को सौंपा था पत्र

कार्यक्रम से पहले, AIMIM के जिलाध्यक्ष सैफ पठान ने शहर पुलिस को एक औपचारिक पत्र लिखा था। उन्होंने मुंब्रा पुलिस से मांग की थी कि आपसी भाईचारा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नितेश राणे के मुंब्रा में आने और कावड़ यात्रा में शामिल होने पर रोक लगाई जाए।

मुंब्रा नहीं मुंब्रा देवी है- नितेश राणे

इसके बाद नितेश राणे रविवार को कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “कल रात जब मेरे यहां आने की खबर आई तो कई लोग ने कहा कि मुझे मुंब्रा नहीं आना चाहिए। लेकिन वे शायद भूल गए हैं कि यह मुंब्रा नहीं, मुब्रा देवी है। अब से हर कोई इसे मुंब्रा नहीं बल्कि इसे मुंब्रा देवी ही कहना चाहिए।”

Thane, Maharashtra: Minister Nitesh Rane says, "…Since the news of my arrival here came out last night, many people felt that I should not come in Mumbra. But they may have forgotten that this is not Mumbra, it is Mumbra Devi. From now on, everyone should call it Mumbra Devi.… pic.twitter.com/UBJiWlPI5U — IANS (@ians_india) August 16, 2026

किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं- मंत्री

नितेश राणे ने कहा, “यह हमारी मुंब्रा देवी है और यह हमारे हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है। यह देश हिंदू राष्ट्र है, यह किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। तो यहां हमारे हिंदू राष्ट्र में सभी हिंदुओं को हम मिलना चाहते हैं, उनको ताकत देना चाहते हैं तो किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। आप सभी हिंदू भाइयों को और बहनों को यह विश्वास दिलाने आया हूं कि यह हिंदू राष्ट्र है, हिंदू महाराष्ट्र है और ये हिंदू मुंब्रा देवी है, यह याद रखिए”

राहुल गांधी ने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया- संजय राउत

मंत्री नितेश राणे के कांवड़ यात्रा निकालने पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने मुंबई में कहा, “मुझे नहीं पता, वह कार में कांवड़ यात्रा निकाल रहे थे और उनके माता-पिता उसमें बैठे थे? वह खुद को श्रवण कुमार जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब इडियट (बेवकूफ) हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस देश में अंधे भक्त और इडियट, दोनों तरह के लोग पैदा किए हैं।”

Mumbai, Maharashtra: On Minister Nitesh Rane leading the Kanwar Yatra, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "I don't know. He was taking the Kanwar Yatra in a car, with his parents sitting in it? He was trying to portray himself as Shravana Kumara. These are all idiots. Rahul… pic.twitter.com/glBwA5eAki — IANS (@ians_india) August 16, 2026

रोहित पवार ने भी की आलोचना

इसी बीच , एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने भी नितेश राणे के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा , “नितेश राणे उस विभाग के बारे में कुछ भी नहीं बोलते जिसके वे मंत्री हैं। वे कोंकण की सड़कें ठीक नहीं करवाते बस टीवी से गायब होने पर उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए वे ऐसे बयान देते हैं क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश मिले हैं। वे अपनी भूमिका ऐसे बदलते रहते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं। हम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं?”

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महाराष्ट्र सरकार ने नेशनल हाईवे के किनारे बने अवैध ढाबों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक ढांचों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार ने शहरी निकायों को 60 दिनों के भीतर नेशनल हाईवे की राइट ऑफ वे (ROW) यानी सरकार द्वारा अधिग्रहित और आरक्षित जमीन पर बने सभी नए और पुराने बिना लाइसेंस वाले ढांचों को हटाने और गिराने का निर्देश दिया है। साथ ही इस क्षेत्र में नए ढाबे, खाने-पीने की दुकानें या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें