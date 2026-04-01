ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पर टिप्पणी कर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे चौतरफा विवाद में घिर गए थे। ना केवल विपक्षी पार्टियों बल्कि बीजेपी के नेताओं ने भी दुबे के इस बयान का खुलकर विरोध किया था। अब विरोध के बीच बीजेपी सांसद ने बुधवार (1 अप्रैल 2026) को सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांग ली है।

निशिकांत दुबे ने अपने X (Twitter) अकाउंट पर पोस्ट किया, ”बीजू बाबू हमारे लिए हमेशा एक महान राजनेता रहे हैं और रहेंगे। यदि मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं।”

दुबे की माफी ऐसे समय आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कल दिवस के मौके पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को भेजे संदेश में पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की सराहना की। प्रधानमंत्री ने उन्हें राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित बताते हुए साहस और शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि बीजू बाबू का बहुआयामी व्यक्तित्व आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है।

पिछले हफ़्ते मीडिया से बात करते हुए मैने नेहरु गॉंधी परिवार के कारनामों के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भारत के अग्रणी नेताओं में स्थान रखने वाले आदरणीय श्री बीजू पटनायक जी के संदर्भ में मेरी बातों से ग़लत अर्थ निकाला गया । पहले तो यह वक्तव्य मेरा व्यक्तिगत है। नेहरु जी के उपर मेरे… — Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) April 1, 2026

क्या है पूरा मामला?

27 मार्च को राजधानी दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी समर्थन और CIA एजेंट्स के साथ मिलकर 1962 में चीन के खिलाफ जंग लड़ी थी। और उन्होंने कहा कि ओडिशा के तत्कालीन सीएम बीजू पटनायक को अमेरिकी सरकार, CIA और नेहरू के बीच ‘लिंक’ का काम किया।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक ने ओडिशा के चारबाटिया एयरबेस से CIA को U-2 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने में मदद की। साथ ही यह भी दावा किया कि 1963 से 1979 के बीच इस बेस पर अमेरिकी सैना की मौजूदगी भी रही थी।

इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक के पिता बिजू पटनायक, ओडिशा के चारबतिया हवाई अड्डे पर सीआईए को यू-2 विमानों के संचालन में सहायता करने में शामिल थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 1963 से 1979 तक इस हवाई अड्डे पर भारत में अमेरिकी सेना तैनात थी। बिजू पटनायक अपने पहले कार्यकाल में जून 1961 से अक्टूबर 1963 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे थे।

बीजेपी के नेताओं ने की आलोचना

निशिकांत दुबे के इन बयानों की व्यापक आलोचना हुई जिसमें उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी इसे ‘अनुचित और जानकारी के अभाव वाला’ बताया। इन टिप्पणियों के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया और कई नेताओं ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया।

अपने पिता पर लगाए गए इन आरोपों पर नवीन पटनायक ने कहा कि निशिकांत दुबे को ‘मनोचिकित्सक’ को दिखाने की जरूरत है।

सस्मित पात्रा ने निशिकांत दुबे की ‘अपमानजनक टिप्पणियों’ के विरोध में उनके नेतृत्व वाली संसदीय संचार और आईटी समिति से इस्तीफा दे दिया।

वहीं, बीजू पटनायक परिवार के करीबी रहे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा ने कहा कि पटनायक की देशभक्ति पर सवाल उठाना ‘काल्पनिक और पूरी तरह हास्यास्पद’ है। पार्टी के सभी नेताओं ने इस वरिष्ठ नेता के खिलाफ की गई टिप्पणियों की निंदा की।

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ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक निशिकांत दुबे के एक बयान को लेकर नाराज हो गए हैं। निशिकांत दुबे ने पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू पर हमलावर होते हुए बीजू पटनायक का भी नाम लिया था। इसको लेकर ही नवीन पटनायक ने कहा कि उनकी बात अपमानजनक है। बीजेडी चीफ ने कहा निशिकांत दुबे को ज्यादा मेंटल डॉक्टर की जरूरत है। पढ़ें पूरी खबर…