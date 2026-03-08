Bihar Politics: जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा द्वारा पार्टी प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पार्टी में शामिल होने की घोषणा के एक दिन बाद निशांत ने शनिवार को पटना में पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ कम से कम दो बैठकों में भाग लिया। वहीं, नीतीश के एक करीबी सहयोगी और विधायक हरिनारायण सिंह ने कहा कि निशांत बहुत जल्द जेडीयू विधायक दल के नेता और उपमुख्यमंत्री बनने वाले हैं।

नीतीश कुमार के 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के कदम ने, एक नए मुख्यमंत्री (संभवतः भाजपा से) के लिए रास्ता साफ कर दिया है, साथ ही निशांत के राजनीति में प्रवेश करने के तुरंत बाद पार्टी और सरकार में उनके उत्थान के लिए जेडीयू की गतिविधियों को भी गति दी है। 50 साल के निशांत रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर औपचारिक रूप से जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। पार्टी ने इस आयोजन का रणनीतिक रूप से समय निर्धारित किया है, ताकि नीतीश कुमार के विशाल महिला मतदाता वर्ग के प्रति सम्मान व्यक्त किया जा सके।”

निशांत ने की बैठक

शनिवार को निशांत ने जेडीयू विधायकों, जिला पार्टी अध्यक्षों और संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। झा ने उपस्थित लोगों से उनका परिचय कराया। सफेद कुर्ता-पायजामा पहने निशांत अपनी कुर्सी से उठकर उनका अभिवादन करते नजर आए। हालांकि इसे अनौपचारिक बैठक कहा गया, लेकिन इससे साफ संकेत मिल रहा था कि पार्टी नीतीश के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी तरक्की सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, जबकि नीतीश हमेशा से वंशवाद की राजनीति के कट्टर आलोचक रहे हैं।

वे हमारे विधायक दल के नेता और डिप्टी सीएम बनने जा रहे- हरिनारायण सिंह

हालांकि, राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नीतीश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही जेडीयू विधायक दल की औपचारिक बैठक होगी , लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने निशांत को नीतीश का उत्तराधिकारी घोषित करने में जरा भी समय नहीं गंवाया। हरनौत के विधायक हरिनारायण सिंह ने पत्रकारों से कहा, “निशांत कुमार हमारे नेता होंगे। वे हमारे विधायक दल के नेता और उपमुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।”

जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी मुख्यालय और राज्य की राजधानी के अन्य प्रमुख क्षेत्रों के पास लगाए गए बैनरों और पोस्टरों में भी यही बात दोहराई गई। उनमें से कुछ ने निशांत को सामाजिक न्याय के साथ विकास की नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी कहा। एक पोस्टर में लिखा था: “विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत।” एक अन्य ने कहा, “निशांत के साथ, विकास का नया शंखनाद।”

दिन में हुई एक अन्य बैठक में, निशांत ने जेडीयू के युवा नेताओं और विधायकों से बातचीत की, जिनमें चेतन आनंद (पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र), रुहैल रंजन (पूर्व विधायक राजीव रंजन के पुत्र) और कोमल सिंह (एमएलसी दिनेश सिंह और वैशाली एलजेपी (आरवी) सांसद वीणा देवी की बेटी) शामिल थे। बिहार के मंत्री और नालंदा के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार, जिन्होंने निशांत के राजनीति में प्रवेश का सबसे पहले समर्थन किया था, भी बैठक में मौजूद थे।

निशांत के पार्टी में शामिल होने से जेडीयू कार्यकर्ता खुश

श्रवण ने बाद में कहा, “निशांत के पार्टी में शामिल होने से जेडीयू कार्यकर्ता खुश हैं। हम रविवार को इस विशेष अवसर को मनाएंगे। वह जेडीयू का भविष्य हैं।” जेडीयू के एक जिला अध्यक्ष ने कहा, “निशांत कुमार ने हमारा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। यह एक सच्चे नेता की पहचान है। उनमें हमें नीतीश कुमार की झलक दिखाई देती है।” राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के कुछ महीनों बाद निशांत को विधान परिषद के लिए मनोनीत किए जाने की संभावना है। जेडीयू सूत्रों ने बताया कि नई सरकार में निशांत पार्टी के इकलौते उपमुख्यमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “हम पार्टी में दो सत्ता केंद्र नहीं चाहते। नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार में बीजेपी की तरह दो उपमुख्यमंत्री होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।”

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कथित तौर पर पार्टी नेताओं से कहा, “मैं राज्यसभा जा रहा हूं, लेकिन मैं बिहार ही आऊंगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चिंता मत कीजिए। मैं हर चीज पर नजर रखूंगा। हमने बहुत काम किया है। मैं सबका ख्याल रखूंगा।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…