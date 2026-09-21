कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इंदौर में हुए ‘छात्रों की गूंज’ इवेंट की चर्चा हर तरफ है, लेकिन इसकी वजह उनका कोई भाषण नहीं बल्कि उस कार्यक्रम में की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल है जो एक कॉमेडियन ने की थी। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की नकल किए जाने को लेकर राहुल गांधी और उस कॉमेडियन की जमकर आलोचना हो रही है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उस कार्यक्रम में लीडर ऑफ ओपोजिशन जैसे संवैधानिक पद का अपमान किया गया था।

निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इवेंट में जिस शख्स ने पीएम की नकल की थी तो ऐसे लोगों के साथ खड़े होना और उन्हें बढ़ावा देना लीडर ऑफ ओपोजिशन जैसे संवैधानिक पद का अपमान है। हालांकि ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच’ लोकतंत्र के लिए जरूरीहै, लेकिन इस तरह से मजाक उड़ाना गलत है। विपक्ष के नेता को वहां ऐसे व्यवहार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था।

MDR पर भी बोलीं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर से लागू होने वाले UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि यह चार्ज 2,000 से कम के ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह न तो कोई टैक्स है और न ही कोई सेस; फंड भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जमा नहीं किया जाएगा। यह सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सिस्टम को बेहतर बनाने और बेहतर सर्विस देने के लिए लगाया जाने वाला चार्ज है, यह छोटे ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है।

‘जनता को सावधान रहने की जरूरत’

वित्त मंत्री ने कहा कि यह ऑपरेटरों के बीच का चार्ज है। इसे कंज्यूमर पर नहीं डाला जाएगा। इसका बोझ कस्टमर पर नहीं पड़ता है। जब पार्लियामेंट सेशन के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था, तो मैंने इसी पॉइंट पर सफाई दी थी। गलत जानकारी फैलाना उस पर बहस को हवा देना और उस नैरेटिव का इस्तेमाल करके सरकार पर हमला करना विपक्ष की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि जनता को सावधान रहने की जरूरत है।

क्या है नया नियम?

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मर्चेंट डिस्काउंट रेट 15 अक्टूबर से जो लागू होगा वह सिर्फ पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। NPCI के मुताबिक, 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी MDR लगेगा। अधिकतर MDR लगने की सीमा 300 रुपये रखी गई है। यानी इससे ज्यादा का MDR नहीं लगेगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर 2000 रुपये से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का फ्लैट MDR लगेगा। इस चार्ज का असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा सिर्फ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

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