बड़े दिन से टमाटर नहीं खाए? तो फिक्र छोड़िए, सरकार ने इस देश से कर लिया है सौदा

पिछले तीन महीनों में थोक बाजार में टमाटर की कीमतें 1,400 प्रतिशत से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 140 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं।

Photo : PTI

क्या आपने कई दिन से टमाटर नहीं खरीदे हैं? या फिर आप भी टमाटर के बढ़ते दामों को लेकर सकते में हैं? तो यह खबर शायद आपको थोड़ी राहत दे। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि भारत नेपाल से टमाटर का आयात करेगा। संसद में अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि आयात की पहली खेप शुक्रवार तक उत्तर भारत के वाराणसी, लखनऊ और कानपुर शहरों में पहुंचने की संभावना है। क्यों बढ़ रहे हैं टमाटर के दाम? पिछले तीन महीनों में थोक बाजार में टमाटर की कीमतें 1,400 प्रतिशत से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 140 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं, किसानों ने खराब बारिश, उच्च तापमान और फसल पर वायरस के प्रकोप सहित कारणों का हवाला दिया है। एमपीसी की बैठक के प्रमुख फैसलों की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि सब्जियों की कीमतों में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकता है। कीमतें आम तौर पर अगस्त से कम हो जाती हैं, जब फसल बाजार में आती है, लेकिन इस साल व्यापारियों को उम्मीद है कि अक्टूबर तक लागत ऊंची रहेगी क्योंकि आपूर्ति कम रहेगी। Also Read क्या टमाटर के बाद अब रुलायेगा प्याज? अगस्त के अंत तक इतनी बढ़ सकती हैं कीमतें प्याज, बीन्स, गाजर आदि के भी बढ़ सकते हैं दाम प्याज, बीन्स, गाजर, अदरक, मिर्च और टमाटर जैसे महंगे खाद्य पदार्थ की कीमतों में अगले कुछ महीनों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दक्षिणी राज्य कर्नाटक के तीसरे सबसे बड़े टमाटर उत्पादक क्षेत्र के किसानों का कहना है कि कम बारिश, उच्च तापमान और वायरस के प्रकोप ने फसल को प्रभावित किया है, जो कीमतों में गिरावट के कारण एक साल पहले की तुलना में कम भूमि पर बोई गई थी। जानकारी के मुताबिक आधिकारिक चैनलों के माध्यम से नेपाल ने भारत को टमाटर का निर्यात शुरू कर दिया है, लेकिन अभी यह बड़ी मात्रा में नहीं है। टमाटर के बड़े पैमाने पर निर्यात की व्यवस्था अभी की जानी बाकी है।

