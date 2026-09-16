बेंगलुरु में महान कर्नाटक संगीत गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की 110वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भावुक हो गईं। कार्यक्रम में जब सुब्बुलक्ष्मी का गाना सुनाया गया तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाईं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।

इस मौके पर निर्मला सीतारमण ने एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के संगीत और उनकी भक्ति भावना को याद किया। उन्होंने कहा कि सुब्बुलक्ष्मी की आवाज ने भाषाओं और राज्यों की सीमाओं को पार कर लोगों को भक्ति से जोड़ा। उन्होंने बताया कि उनकी आवाज में ऐसी मिठास और गहराई थी कि श्रोता खुद को कुछ पल के लिए ईश्वर के करीब महसूस करते थे।

#WATCH | Karnataka: Union Minister Nirmala Sitharaman gets emotional and breaks down as she hears a song being sung at an event in Bengaluru to mark the 110th birth anniversary of legendary singer MS Subbulakshmi. pic.twitter.com/FjDpAtwDqN — ANI (@ANI) September 16, 2026

भक्ति संगीत की जीवंत आत्मा थीं सुब्बुलक्ष्मी

निर्मला सीतारमण ने कहा कि भक्ति कर्नाटक संगीत का मूल हिस्सा है और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने इसे अपनी गायकी के जरिए जीवंत बनाए रखा। उन्होंने कहा कि उनके एक ही कार्यक्रम में अलग-अलग भाषाओं और आध्यात्मिक परंपराओं का संगीत सुनने को मिलता था। वह तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और संस्कृत में गीत और भजन सहजता से गाती थीं।

उन्होंने कहा कि सुब्बुलक्ष्मी की खासियत यह थी कि वह एक भाषा से दूसरी भाषा में बेहद आसानी से चली जाती थीं। इसके बावजूद उनकी गायकी में भक्ति का भाव कम नहीं होता था। निर्मला सीतारमण के मुताबिक, उन्हें सुनते हुए ऐसा लगता था जैसे श्रोता रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ पल के लिए ऊपर उठकर ईश्वर के करीब पहुंच गए हों।

VIDEO | Bengaluru: “In linguistically divided states of India, MS Subbulakshmi's Venkateswara Suprabhatam is heard, played in temples all over”, says Union Minister Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) at an event organised to celebrate the 110th birth anniversary of legendary… pic.twitter.com/fRmAv8qMG2 — Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026

मंदिरों में आज भी गूंजती है आवाज

निर्मला सीतारमण ने एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के प्रसिद्ध वेंकटेश्वर सुप्रभातम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाषाई तौर पर अलग-अलग राज्यों में भी उनकी आवाज को समान श्रद्धा के साथ सुना जाता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत कई जगहों के मंदिरों में आज भी उनका ‘वेंकटेश्वर सुप्रभातम’ सुनाई देता है।

उन्होंने कहा, “भगवान उसकी आवाज सुनकर जागते हैं और हम बिना किसी झिझक के उनकी आवाज सुनना पसंद करते हैं।” उन्होंने सुब्बुलक्ष्मी की गायकी को भक्ति की सार्वभौमिक अभिव्यक्ति बताया। उनके मुताबिक, गायिका अलग-अलग भाषाओं और परंपराओं को अपनी आवाज के जरिए एक साथ जोड़ देती थीं।

कई भाषाओं के संगीत को दी पहचान

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुब्बुलक्ष्मी ने अलग-अलग भाषाओं की रचनाओं को अपनी गायकी में जिस सहजता से शामिल किया, वह उनकी बड़ी विशेषता थी। उन्होंने तेलुगु के अन्नमय्या के गीतों से लेकर तमिल रचनाओं, मलयालम गीतों और कन्नड़ दास संकीर्तन तक को अपनी आवाज दी।

उन्होंने श्यामा शास्त्री की रचनाओं का भी उल्लेख किया और ‘सारोजदला नेत्री’ तथा ‘पालिंचु कामाक्षी’ जैसी रचनाओं को याद किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी भी मूड में, चाहे तनाव हो या न हो, अगर कोई ईश्वर से जुड़ना चाहता है तो सुब्बुलक्ष्मी की आवाज में ‘पालिंचु कामाक्षी’ सुन सकता है।

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