राहुल के AA का Q और RV से दिया जवाब, रक्षा मंत्री बोलीं- राफ़ेल पर घड़ियाली आँसू न बहाए कांग्रेस!

लोकसभा में राफेल विमान सौदे पर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने रक्षा सौदों में देरी के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। सीतारमण ने कहा कि राफेल डील 74 बैठकों के बाद पूरी हुई। उन्होंने कहा कि बिना हथियार और हथियारों से लैस लड़ाकू विमान की तुलना करना गलत है। कांग्रेस गलत जानकारी देकर देश को गुमराह कर रही है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी AA (अनिल अंबानी) वाली टिप्पणी का भी जवाब दिया और कहा कि हर ‘AA’ के बाद ‘RV’ और ‘Q’ भी है।

उन्होंने भी राहुल की तर्ज पर रॉबर्ट वाड्रा (RV) और क्वात्रोकी (Q) का जिक्र किया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संसद में हंसी-ठहाके सही हैं, लेकिन हर AA के बाद एक RV और Q भी है। ये RV प्रधानमंत्री का दामाद नहीं बल्कि देश का दामाद है। गौरतलब है कि बीजेपी अक्सर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बोफोर्स सौदे में आरोपी क्वात्रोकी के जरिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती रही है।

Defence Minister in Lok Sabha: Congress did not intend buying the jets . For every 'AA' there is a 'Q' and 'RV'. #Rafale pic.twitter.com/h19l8BCnju

