बढ़िया फिजीक और खूबसूरती वाले बयान पर निर्भया की मां ने दिया पूर्व डीजीपी को ये जवाब

कर्नाटक के पूर्व डीजीपी एच.टी सांगलियान ने निर्भया की मां को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया। एक कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली महिलाओं को ‘निर्भया अवॉर्ड’ से सम्मानित करने के दौरान पूर्व डीजीपी एच. टी. सागंलियान ने कहा था, ‘निर्भया की मां के फिजिक को देखकर पता चलता है कि निर्भया कितनी सुंदर रही होगी।’ पूर्व डीजीपी के इस बयान के मीडिया में आने के बाद उन्हें तमाम आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। इन आलोचनाओं से घिरे पूर्व डीजीपी पर अब निर्भया की मां ने भी पलटवार किया है। उनके आपत्तिजनक बयान पर निर्भया की मां ने कहा, ‘बेहतर होता अगर उन्होंने निजी टिप्पणी करने के बजाय हमारी लड़ाई और संघर्ष के बारे में बोला होता। इससे पता चलता है कि हमारे समाज में आज भी लोगों की मानसिकता और सोच बदली नहीं है।’

It would have been better if he had spoken about our struggle than making a personal remark. It shows that people's mentalities in our society has not changed: Asha Devi, Mother of 2012 Delhi gangrape victim over former Karnataka DGP HT Sangliana's remarks pic.twitter.com/F5VY5Z1sD0 — ANI (@ANI) March 16, 2018

अपने आपत्तिजनक बयान पर सफाई देते हुए पूर्व डीजीप ने मीडिया से कहा कि लोग उनकी बात का बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि वो अब भी अपने बयान पर बने हुए हैं। उन्होने कहा – मैंने कहा था कि निर्भया की मां का बहुत अच्छा फिजिक है और निर्भया भी सुंदर रही होगी। यह बयान सिर्फ महिलाओं की कोमलता और किसी सुंदर व्यक्ति के बारे में बताना था।

I consider my statement to be totally within the limit and I feel people are making an issue out of a non-issue: HT Sangliana, former Karnataka DGP on his states that 2012 Delhi rape victim's mother had 'good physique' pic.twitter.com/As6SqNR3jP — ANI (@ANI) March 16, 2018

I said it in order to emphasise the importance of protection & security to women, they should be given protection at all times: HT Sangliana, former Karnataka DGP on his comment that 2012 delhi rape victim's mother had 'good physique' pic.twitter.com/KnKKffA18Q — ANI (@ANI) March 16, 2018

बता दें कि 12 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया के साथ गैंगरेप कर अमानवीय तरीके से मारपीट की गई थी। इस हैवानियत के चलते निर्भया ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। निर्भया गैंग रेप ने पूरे देश में तूफान ला दिया था। इस घटना के बाद रेप को लेकर कानून पर जमकर चर्चा हुई। चर्चा के बाद कानून में बदलाव भी किये गए।

