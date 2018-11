पंजाब नेशनल बैंक में हुए हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ भारतीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दुबई में नीरव मोदी की 11 संपत्तियों को जब्‍त कर लिया है। इसकी कुल कीमत तकरीबन 56.8 करोड़ रुपये आंकी गई है। ईडी ने मनीलांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत यह कार्रवाई की है। जब्‍त संपत्तियों में नीरव मोदी की ग्रुप कंपनी फायरस्‍टार डायमंड एफजेडई की प्रॉपर्टी भी शामिल है। पीएनबी घोटाला सामने आने के पहले से ही नीरव मोदी देश से फरार है। नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी पर फर्जी दस्‍तावेज के आधार पर हजारों करोड़ रुपये का लोन ले लिया। भांडा फूटने से पहले ही मामा-भांजा देश छोड़ दिया था।

पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ का घोटाला सामने आने से पहले ही नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भारत छोड़ चुके थे। मोदी-चोकसी ने मुंबई स्थित बैंक की शाखा के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी दस्‍तावेज के जरिये पीएनबी को 13,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का चूना लगाया था। बैंकिंग सेक्‍टर में इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। घोटाला उजागर होने के बाद सीबीआई के साथ ही ईडी ने भी जांच शुरू कर दी थी। इस बीच, चोकसी ने विदेशी नागरिकता भी हासिल कर ली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नीरव मोदी ने भी विदेशी नागरिकता हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई।

Enforcement Directorate attaches 11 properties in Dubai of Nirav Modi and his group Company Firestar Diamond FZE having a market value of US$ 7.795 million equivalent to Rs 56.8 Crore, under PMLA pic.twitter.com/9G5m6hfEMG

— ANI (@ANI) November 6, 2018