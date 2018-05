कालीकट जिले में 2 और लोगों की मौत

केरल के कालीकट जिले में 11 लोगों की मौत हुई है जिसमें से 2 की मौत Nipah Virus की वजह से हुई है। इसी के साथ केरल में Nipah Virus से मरने वालों की कुल संख्या 3 हो गई है। इसके अलावा बाकी 8 लोगों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं।Nine people have died in Calicut district following high fever. Health dept confirmed that out of nine,two persons were affected with Nipah virus. The samples of the other deceased have been sent for tests. A task force has been formed under District Collector U V Jose #Kerala— ANI (@ANI) May 21, 2018