लोकप्रिय अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां ने दावा किया है कि कारोबारी निखिल जैन के साथ उनकी शादी कानूनी नहीं बल्कि लिव-इन-रिलेशनशिप है क्योंकि तुर्की में हुई उनकी शादी को भारतीय कानून के अनुसार मान्यता नहीं मिली है। मामले पर निखिल जैन का कहना है, ”नुसरत द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार और अपमानजनक और सत्य से रहित हैं।” जैन ने कहा कि उन्होंने कई बार नुसरत जहां से कहा था कि वे शादी रजिस्टर कराएं लेकिन अभिनेत्री इस बात को लगातार नजरअंदाज करती रहीं।

बताया जा रहा है कि जहां हाल ही में कई बार अभिनेता तथा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे यश दास गुप्ता के साथ डेटिंग कर रही हैं। अभिनेत्री ने एक बयान जारी किया कि चूंकि जैन के साथ उनकी शादी तुर्की विवाह नियम के तहत हुई थी, इसलिये यहां यह शादी अवैध है। जहां के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जैन ने पत्रकारों से कहा, ”मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सबकुछ अदालत तय करेगी। मामला अदालत में है।” जहां ने अपने बयान में यह दावा भी किया, ”चूंकि यह अंतरधार्मिक विवाह था, लिहाजा इसे भारत में विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की जरूरत है, जो अभी नहीं मिली है। कानून के अनुसार यह विवाह नहीं बल्कि एक संबंध या लिव-इन-रिलेशनशिप है।”

Being on foreign land, as per Turkish Marriage Regulation, ceremony is invalid. It was interfaith marriage, it requires validation under Special Marriage Act, which didn’t happen. As per Court of Law, it’s not marriage but relationship/live-in: Nusrat Jahan, TMC issues statement pic.twitter.com/c9gi82vg8r

— ANI (@ANI) June 9, 2021