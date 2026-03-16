दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल NIA कोर्ट ने सात विदेशी नागरिकों को 11 दिन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में भेज दिया है।
इन सात में तीन यूक्रेन के नागरिक हैं, जिन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। तीन अन्य लोगों को लखनऊ से और एक अमेरिकी नागरिक को कोलकाता से पकड़ा गया।
इस मामले की सुनवाई एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने बंद कमरे (Closed Courtroom) में की। NIA ने जांच के लिए 15 दिन की हिरासत मांगी थी।
जांच एजेंसी का आरोप है कि ये विदेशी लोग वीजा लेकर भारत आए और फिर मिजोरम जैसे संरक्षित क्षेत्र में पहुंचे। इसके बाद वे म्यांमार गए और वहां जातीय (एथनिक) लड़ाकू समूहों से संपर्क किया।
NIA का यह भी कहना है कि इन लोगों ने म्यांमार में ट्रेनिंग ली और वहीं इन समूहों को ट्रेनिंग भी दी। ये समूह भारत में सक्रिय उग्रवादी संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आरोप है कि ये लोग यूरोप से भारत के रास्ते बड़ी संख्या में ड्रोन भी लेकर आए थे।
यूपी ATS ने BDS छात्र को पकड़ा, ISIS से कथित संबंधों का आरोप
वहीं, एक अन्य मामले में उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने ISIS से कथित संबंधों के आरोप में BDS द्वितीय वर्ष के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार, उन्हें यह जानकारी मिली थी कि कुछ लोग ISIS के सदस्य के तौर पर सक्रिय हैं। इसके बाद एजेंसी ने गहराई से जांच की। जांच के बाद पुलिस ने हरीश अली नाम के युवक को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। वह सहारनपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल ATS इस मामले में आगे की जांच कर रही है।
लद्दाख में पूर्ण बंद, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, बोले- हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे
केंद्र सरकार के साथ बातचीत में गतिरोध कारण सोमवार को लद्दाख में बड़े स्तर पर विरोध-प्रदर्शन हुआ। राजनीतिक नेताओं के बंद के आह्वान पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज अपने चार-सूत्री एजेंडे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य का दर्जा बहाल करना, छठी अनुसूची में शामिल करना, नौकरियां और सांस्कृतिक सुरक्षा शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर।