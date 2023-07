NIA ने कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने पर मारा छापा, देश विरोधी किताबें और डिजिटल उपकरण जब्त

एनआईए ने कैडर हाइब्रिड आतंकवादी और ओवर ग्राउंड वर्कर के घर पर भी छापा मारा है। यह आंतकी पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा, हिज़्बुल मुजाहिद्दीन और जैश-ए-मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं।

एनआईए का छापा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

एनआईए (NIA) ने दक्षिण कश्मीर में आतंकी संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने एक साथ 5 आतंकी ठिकानों पर छापेमारी की है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई पुलवामा जिले की शोपियन में की गई। यह कार्रवाई रिहायशी इलाके में की गई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों के साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों के घर पर भी छापा मारा गया है। बताया जा रहा है कि कैडर हाइब्रिड आतंकवादी और ओवर ग्राउंड वर्कर पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, हिज़्बुल मुजाहिद्दीन और जैश-ए-मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं। छापेमारी के दौरान इनके पास से देश विरोधी साहित्य और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी रिया अहमद डार के घर पर भी छापा मारा है। एनआईए उनके परिवार से भी पूछताछ करेगी। क्या है पूरा मामला? जम्मू कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों को बढ़वा देने, सांप्रदायिक वैमनस्य फ़ैलाने और भारत सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ने की साजिश करने को लेकर एनआईए ने कई मामले दर्ज किए हैं। इस मामले की जांच के दौरान 26 जून को एनआईए ने 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जम्मू-कश्मीर में देश विरोधी साजिश रचने के लिए आतंकवादी साइबर स्पेस और फिजिकल स्पेस का प्रयोग कर आईईडी (IED), छोटे हथियार और स्टिकी बम का प्रयोग कर हमला करने की कोशिश करने वाले थे। Also Read दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र में कहा- बृजभूषण ने यौन शोषण किया, सजा मिले, जानें गवाहों ने क्या कहा? NIA को मिली सफलता 10 जुलाई को एनआईए के हाथ बड़ी सफलता लगी। एनआईए द्वारा गिरफ्तार किये गए चार आतंकवादियों को दिल्ली की एक कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह आतंकवादी इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ा हुआ था और यह देश के अलग अलग शहरों में आतंकी हमला करने की कोशिश में था। इसके खिलाफ एनआईए ने 2012 में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram