NIA ने जारी की देश के दुश्मनों की लिस्ट, कुल 258 लोगों के हैं नाम

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश के दुश्मनों की एक लिस्ट जारी की है। काफी समय से इसका पता लगाने मे जुटी एनआईए को इसमें सफलता आखिरकार मिल ही गई। शनिवार को जारी की लिस्ट में ज्यादातर आतंकी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हैं। इस सूची में मुम्बई में हमले की साजिश रचने वाले आतंकी हाफिज सईद का भी नाम है।

इस संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश के लोगों से मदद मांगी है। एनआईए ने इसे लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, ‘एनआईए को भगोड़ों का पता लगाने में आपकी मदद की ज़रूरत है। इन्हें लेकर अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया 011-24368800 पर कॉल करें या help.nia@gov.in पर मेल करें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।’ भारत को सुरक्षित बनाने में हमारी मदद करें। एनआईए ने मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची देखने के लिए एनआईए की वेबसाइट का लिंक भी दिया है।

NIA need your help in locating fugitives. If you have any information, please call at 011-24368800 or mail at assistance.nia@gov.in

Your identity shall be kept secret. Help us in making India safer. Here is the list of most wanted in NIA cases.https://t.co/S7hB56H3Lm

