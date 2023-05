NIA Raids: खालिस्तानियों और माफियाओं पर बड़ा एक्शन, सुबह 4 बजे 6 राज्यों में 122 जगहों पर रेड

NIA Raids: एनआईए ने बुधवार सुबह चार बजे ही 6 राज्यों में 122 स्थानों पर एकसाथ छापेमारी शुरू की।

NIA ने बुधवार को 122 जगहों पर एकसाथ छापेमारी की (File Photo- Express/Gurmeet Singh)

NIA ने बुधवार सुबह छह राज्यों में 122 स्थानों पर एकसाथ छापेमारी की। NIA की यह छापेमारी पाकिस्तान और कनाडा सहित विदेशों में बैठे गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों और आतंकवादी समूहों के बीच कथित सांठगांठ पर एक्शन का हिस्सा है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, NIA की टीम ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में कुछ संदिग्ध घरों पर छापे मारे हैं। NIA के अधिकारियों इन जगहों पर सुबह करीब 4 बजे ही छापेमारी शुरू कर दी। एक अधिकारी ने बताया किNIA द्वारा दर्ज तीन मामलों के संबंध में तलाशी जारी है। छापे और तलाशी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में संगठित आपराधिक सिंडिकेट और नेटवर्क, शीर्ष गैंगस्टरों और उनके आपराधिक और व्यापारिक सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा है।

