गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, भ्रष्टाचार के आरोप में NIA अधिकारी विशाल गर्ग को सस्पेंड किया

NIA Officer Vishal Garg Suspends: भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर गृह मंत्रालय ने NIA अधिकारी विशाल गर्ग को सस्पेंड कर दिया है।

NIA Officer Vishal Garg Suspends: गृह मंत्रालय NIA अधिकारी विशाल गर्ग को सस्पेंड किया। (फाइल फोटो)

NIA Officer Vishal Garg Suspends: गृह मंत्रालय ने मंगलवार (25 अप्रैल, 2023) को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के एक अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के आरोप NIA अधिकारी विशाल गर्ग को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उनके कार्यालय को सील कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए NIA ने जांच टीम का गठन किया है। विशाल गर्ग पर दो साल पहले भी हाफिज सईद से जुड़े फंडिंग केस में दिल्ली के व्यापारी से दो करोड़ रुपये लेने के आरोप लगे थे। तब एनआईए की जांच के बाद विशाल गर्ग सहित दो लोगों को क्लीन चिट मिली थी। इससे पहले एक साल तक निलंबित रखने के बाद विशाल गर्ग को राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुख्यालय में एसपी ट्रेनर के रूप में बहाल किया गया था। यह निलंबन हाफिद सईद से जुड़े मामले में ही हुआ था। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram