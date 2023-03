2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाने की नापाक मंशा, NIA ने अपनी चार्जशीट में PFI को लेकर किए चौंकाने वाले खुलासे

बिहार एटीएस ने पूर्वी चंपारण में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े एक ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शख्स का नाम इरशाद अंसारी है। वो एनआईए की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में भी शामिल था। पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते ने शुक्रवार को उसे अरेस्ट किया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) (Photo Source- representational Image/ ANI)

NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नापाक इरादों का खुलासा किया है। एनआईए ने मुस्लिम युवकों को भड़काने और कट्टरपंथी बनाने, उन्हें भर्ती करने और विशेष रूप से आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में हथियारों का प्रशिक्षण देने को लेकर PFI के पांच सदस्यों के खिलाफ एक आरोपपत्र दायर किया है। जिसके मुताबिक, पीएफ़आई का उद्देश्य 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाना है। NIA ने अपनी चार्जशीट में PFI को लेकर किए कई खुलासे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की कोर टीम के सदस्यों में से एक रहे और एनआईए के संरक्षित प्रमुख गवाहों में से एक ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने रिकॉर्ड किए गए बयान में दावा किया है कि प्रतिबंधित संगठन के सभी गिरफ्तार सदस्यों को खतरनाक साजिशों को रचने के बारे में सिखाया गया था। जांच एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत में दायर अपने आरोप पत्र में कहा है कि पाकिस्तान से अशांति, भारतीय सेना के उत्तर में व्यस्त रहने और पीएफआई के प्रशिक्षण से ये सदस्य दक्षिण भारत पर कब्जा कर सकते हैं और उत्तर की ओर बढ़ सकते हैं। 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाना चाहता PFI देश को अस्थिर करने के उद्देश्य से आपराधिक साजिश के संबंध में पीएफआई के 19 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ दायर चार्जशीट में कहा गया है कि एक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन की आड़ में, पीएफआई एक अत्यधिक प्रेरित, प्रशिक्षित वर्ग बल को एक साथ रख रहा था ताकि 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना के अपने उद्देश्य को पूरा कर सके।

