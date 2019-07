राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शनिवार को एक आतंकी गिरोह के भंडाफोड़ की जानकारी दी। एजेंसी ने बताया कि इस गिरोह ने देश में इस्लामिक शासन स्थापित करने के इरादे से आतंकवादी हमला करने की कथित रूप से साजिश रची व इसके लिए धन की व्यवस्था और अन्य तैयारी की।

आतंकवाद निरोधक जांच एजेंसी ने इस सिलसिले में शनिवार को तीन आरोपियों के चेन्नई और नागपट्टिनम जिले में स्थित परिसरों पर छापेमारी की। एनआईए ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ऐसी विश्वसनीय सूचना मिली थी कि भारत और उसके बाहर रहकर आरोपियों ने आतंकवादी गिरोह अंसारूल्ला बनाकर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची और उसकी तैयारी की।

उसने कहा, ‘यह भी पता चला है कि आरोपियों और उसके साथियों ने भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के इरादे से आतंकवादी हमलों की साजिश और इसके लिए तैयारी की।’ उसने कहा कि चेन्नई के निवासी (आरोपी नंबर 1) सैयद बुखारी (तमिलनाडु अंसारूल्ला मामले) , नागपट्टिनम के हसन अली युनुसमारिकार (आरोपी नंबर 2) और मोहम्मद युसुफूद्दीन हरीश मोहम्मद (आरोपी नंबर 3) के खिलाफ 9 जुलाई, 2019 को मामला दर्ज किया गया।

During searches, 9 mobiles, 15 SIM cards, 7 memory cards, 3 laptops, 5 hard discs, 6 pen drives, 2 tablets&3 CDs/ DVDs besides documents including magazines, banners, notices, posters and books have been seized and three accused persons are being questioned by NIA. https://t.co/PDvZnrrmxK

