NIA Action on Terrorism: भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैनडाइक ने अपनी वेबसाइट पर खुद को लीबियाई गृहयुद्ध में “स्वतंत्रता सेनानी और युद्धबंदी”, “पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता”, “इराक और अफगानिस्तान में युद्ध संवाददाता”, “संस ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल (एसओएलआई)” के संस्थापक और “अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक” बताया है।

आरोन वैनडाइक पर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में यूक्रेनियों के एक समूह का नेतृत्व करने का आरोप है। शुक्रवार को कोलकाता हवाई अड्डे पर आरोपन को हिरासत में लिया गया, जबकि उसी दिन लखनऊ हवाई अड्डे पर तीन और दिल्ली हवाई अड्डे पर तीन यूक्रेनियों को हिरासत में लिया गया। सभी को दिल्ली लाया गया और शनिवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया कोर्ट ने उन्हें दिन की हिरासत पर भेजा गया और अब हिरासत मार्च तक बढ़ा दी गई है।

कौन है आरोपन वैनडाइक

फिलहाल वैनडाइक NIA की हिरासत में है। वैनडाइक 1981 में बाल्टीमोर, मैरीलैंड, अमेरिका में जन्मा था और उसने मैरीलैंड विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में 4.0 जीपीए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसकी वेबसाइट के अनुसार कुछ वर्षों बाद, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के एडमंड ए वाल्श स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस से सुरक्षा अध्ययन में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद उसने एडवेंचर लाइफ को चुना।

वेबसाइट के अनुसार, वैनडाइक ने अपने 20s में उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में मोटरसाइकिल से यात्रा की और विद्रोहियों के एक समूह में शामिल हो गए जो गद्दाफी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वेबसाइट में कहा गया है कि जब वह लगभग 30 वर्ष का था, तब उसे लीबिया में गद्दाफी की तत्कालीन सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग छह महीने तक जेल में रखा गया।

NIA ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया

वैनडाइक के X पर 5.84 लाख फॉलोअर्स हैं। वैनडाइक ने दावा किया है कि उसने लीबिया और यूक्रेन में लड़ाई लड़ी है। उसने वेनेजुएला में गुप्त अभियान चलाने का भी दावा किया है। उसके बायो में लिखा है, “ईरान को आज़ाद करो।” कई अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उसके X अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर वही है जो NIA की हिरासत में मौजूद व्यक्ति की है। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी कहा कि NIA को भी उसकी वेबसाइट की जानकारी थी। फिलहाल एनआईए और विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

SOLI नाम की कंपनी बनाई

वैनडाइक ने 2009 में कुछ समय के लिए द बाल्टीमोर एग्जामिनर अखबार के लिए युद्ध संवाददाता के रूप में काम किया। उन्होंने सीरिया के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्म का निर्देशन भी किया और संस ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल (SOLI) नामक “गैर-लाभकारी मॉडल पर चलने वाली पहली सैन्य अनुबंध फर्म” की स्थापना की। अपनी वेबसाइट के अनुसार, SOLI कमजोर आबादी को आतंकवादी और विद्रोही समूहों से बचाव करने में सक्षम बनाने के लिए मुफ्त सुरक्षा परामर्श और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करता है।

इसका कहना है कि इसने सबसे पहले इराक में ईसाई मिलिशिया, निनेवेह प्लेन फोर्सेस को आईएसआईएस के खिलाफ अपने गांवों की रक्षा करने का प्रशिक्षण देकर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। वेबसाइट के अनुसार, SOLI स्थानीय सुरक्षा बलों को परामर्श और प्रशिक्षण देने के लिए अमेरिकी सैन्य दिग्गजों की भर्ती करता है, और यह भी बताता है कि यह ग्राहक की जरूरतों के आधार पर विशेष परामर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भी भर्ती करता है।

क्या काम करता है वैनडाइक का SOLI

SOLI की वेबसाइट के अनुसार वह दबे-कुचले समुदायों को खुद को मुक्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, सहायता और संसाधन प्रदान करता है और उन मामलों में कार्रवाई करने में मदद करता है जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सरकारें सुरक्षा संकट का सामना कर रहे जोखिमग्रस्त समुदायों की सहायता करने में विफल रही हैं। इसका घोषित लक्ष्य हिंसा के चक्र के चरमपंथी विचारधाराओं को जन्म देने से पहले मुक्ति आंदोलनों की सहायता करके चरमपंथी उग्रवाद के उदय का मुकाबला करना है।

वैनडाइक और यूक्रेनिय लोगों पर क्या हैं आरोप

वैनडाइक और यूक्रेनियन पर मिजोरम के प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्रवेश करने, बिना परमिट के म्यांमार में घुसने, जातीय सशस्त्र समूहों को प्रशिक्षित करने और यूरोप से विद्रोही-संबंधी नेटवर्क को ड्रोन की आपूर्ति में सहायता करने का आरोप है।

अपनी एफआईआर में एनआईए ने कहा कि यह समूह म्यांमार स्थित जातीय सशस्त्र समूहों (ईएजी) के लिए पूर्व-निर्धारित प्रशिक्षण आयोजित करने के इरादे से म्यांमार में दाखिल हुआ था। एनआईए के अनुसार, ये ईएजी भारत में सक्रिय विद्रोही संगठनों को “ड्रोन युद्ध, ड्रोन संचालन, संयोजन और जैमिंग तकनीक आदि” के क्षेत्र में समर्थन देने के लिए जाने जाते हैं, जिनका लक्ष्य म्यांमार की सैन्य सरकार है।

बता दें कि छह यूक्रेनियन नागरिकों की पहचान हुरबा पेट्रो, स्लिवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफनकीव मारियन, होनचारुक मैक्सिम और कामिंस्की विक्टर के रूप में हुई है। यूक्रेनी सरकार ने विदेश मंत्रालय के समक्ष आधिकारिक विरोध दर्ज कराते हुए अपने नागरिकों की “तत्काल रिहाई” और “बाधा रहित कांसुलर पहुंच” की मांग की है। इन सातों लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 18 (आतंकवादी साजिश में शामिल होने के लिए सजा) के तहत, साथ ही अन्य संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

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