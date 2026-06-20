राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और मणिपुर पुलिस ने राज्य में हिंसा से जुड़े छह मामलों में 10 लोगों को गिरफ़्तार किया है। नवंबर 2024 में जिरीबाम में एक हमार महिला की हत्या और उसे जलाने की घटन सामने आई थी। इसके बाद जून 2024 में इंफाल से जिरीबाम जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के काफ़िले पर हमला और नवंबर 2023 में उखरुल में बैंक डकैती हुई थी। इन सभी मामलों में ये गिरफ्तारी की गई है।

NIA के एक बयान के मुताबिक ये गिरफ़्तारियां मणिपुर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, उखरुल, चंदेल और फेरज़ॉल ज़िलों में कई जगहों पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान की गईं।

पंजाब नेशनल बैंक से लूट मामले में भी हुई कार्रवाई

इन मामलों में नवंबर 2023 में उखरुल में पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच से 18.85 करोड़ रुपये की लूट का मामला शामिल है, जिसे बाद में NIA ने अपने हाथ में ले लिया। NIA का आरोप है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालैंड (NSCN) के हथियारों से लैस सदस्यों ने यह लूट की और बाद में पैसे लेकर म्यांमार भाग गए। इन मामलों में नवंबर 2024 में जिरीबाम के एक गांव में 33 साल की हमार महिला की बेरहमी से हत्या का मामला भी शामिल है, जिससे जिले में हिंसा का दौर शुरू हो गया था। साथ ही जून 2024 में इंफाल से जिरीबाम जा रहे मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला भी शामिल है, जिसमें काफिले के दो सदस्यों को गोली लगी थी।

इसके अलावा इन मामलों में फरवरी 2024 में इंफाल ईस्ट में IRB कैंप पर भीड़ का हमला और हथियारों की लूट और अप्रैल 2024 में बिष्णुपुर में CRPF जवानों पर गोलीबारी की घटना भी शामिल है, जिसमें दो जवान मारे गए थे।

NIA ने क्या कहा?

NIA के बयान में कहा गया, “NIA ने राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर, पक्की खुफिया जानकारी और तकनीकी व मैदानी जांच के आधार पर ये ऑपरेशन चलाए। इनका मकसद राज्य में आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अलग-अलग समुदायों के लोगों की पहचान करना और उन पर कानूनी कार्रवाई करना था। NIA को उम्मीद है कि इन गिरफ्तारियों से हिंसा की घटनाओं की योजना, उन्हें अंजाम देने के तरीके और उनमें शामिल सपोर्ट नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिलेगी। एजेंसी अलग-अलग घटनाओं के बीच संभावित कनेक्शन के साथ-साथ विद्रोह में शामिल लोगों और समूहों की भी जांच कर रही है।”

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मणिपुर की राजधानी इंफाल में शनिवार को नगा समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने विशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस हाल ही में मारे गए छह नगा नागरिकों के लिए इंसाफ की मांग को लेकर निकाला गया। पढ़ें पूरी खबर