राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) भारत ने मीडिया में आई उस खबर का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के कम से कम छह लोग थाइलैंड मे फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, उनकी कंपनियों ने पिछले छह महीनों से थाईलैंड के बैंकॉक के पास एक इलाके में बंधक बनाकर रखा है।

प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने एक रिलीज जारी कर कहा कि खबरों के अनुसार, यह घटना 17 फरवरी 2026 को तब सामने आई जब पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उन्हें कारखाने के भीतर कैद करके उनके नियोक्ता (Employer) द्वारा शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जा रही हैं।

मानवाधिकार आयोग ने माना है कि अगर समाचार रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही है तो यह पीड़ितों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मुद्दा है। आयोग ने विदेश मंत्रालय से इस संबंध में जानकारी मांगी है कि क्या वे पीड़ितों के परिवारों को किसी तरह की सहायता प्रदान कर सकते हैं। इस पर एक सप्ताह के भीतर जवाब मिलने की उम्मीद है।

19 फरवरी 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि पीड़ित पिछले साल अगस्त में एक श्रम ठेकेदार के जरिए थाइलैंड गए थे। कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दिलाने का वादा किया था। हालांकि, उन्हें प्लाईवुड कारखाने में बिना वेतन और उचित भोजन के प्रतिदिन 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया गया।

रिपोर्ट में पता चला है कि उनकी कंपनी ने उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए हैं। उन्होंने भारत की सरकारी एजेंसियों से अपनी वापसी में सहायता की अपील की है।

