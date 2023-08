Live

LIVE: उत्तराखंड के पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, हिमाचल में भी खतरा बड़ा

देश-दुनिया के लिए खबरों के लिहाज से सोमवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। एक तरफ उत्तराखंड में भारी बारिश के प्रकोप ने जन जीवन को अस्त व्यस्त करने काम कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में दरारें पड़ती दिखाई दे रही हैं।

उत्तराखंड में बारिश, हिमाचल में लैंडस्लाइड का खतरा

Go to Live Updates देश-दुनिया के लिए खबरों के लिहाज से सोमवार का दिन काफी अहम रहने वाला है। एक तरफ उत्तराखंड में भारी बारिश के प्रकोप ने जन जीवन को अस्त व्यस्त करने काम कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में दरारें पड़ती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 भी जिस तेजी से चांद की तरफ कूच कर रहा है, दिनभर ये भी एक बड़ी खबर रहने वाली है। Live Updates 10:17 (IST) 21 Aug 2023 बिहार में अटल पार्क का नाम बदला बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने अटल पार्क का नाम बदल कोकोनट पार्क रख दिया है। ये कदम भी उस समय उठाया गया है जब कुछ दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर तारीफ की थी। 10:16 (IST) 21 Aug 2023 उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में अगले पांच दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले पांच दिन पहाड़ी राज्य में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस समय हिमाचल में भी मौसम ने जमीन पर स्थिति को विस्फोटक बना रखा है।