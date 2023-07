Live

News Live: दिल्ली के निचले इलाकों में फिर बढ़ने लगा जलस्तर, गुजरात-हिमाचल में बारिश से बिगड़े हालात, महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी

राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। गुजरात के नवसारी और वडोदरा में बाढ़ के हालात हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से यातायात लगातार प्रभावित बना हुआ है।

दिल्ली में फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर घट-बढ़ रहा है। बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। (Express Photo)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर फिर से बढ़ा हुआ है। शहर के निचले इलाकों में जलजमाव कम नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने लोगों से सावधानी बनाए रखने की अपील की है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से एक बार फिर कई लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दूसरी ओर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड में बारिश और लैंड-स्लाइड से जाम सड़कों पर से मलबा हटाया जा रहा है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। Live Updates दिल्ली के निचले हिस्सों में फिर बढ़ा पानी, गुजरात-हिमाचल- उत्तराखंड में बिगड़े हालात, महाराष्ट्र में अलर्ट दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ा और गुजरात के नवसारी और वडोदरा में बाढ़ के हालात। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन से यातायात पर बुरा असर।