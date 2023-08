Live

Live: मुंबई में आज शाम जुटेगा I.N.D.I.A. का कुनबा, मोदी सरकार को हटाने पर मंथन, BJP बोली- नहीं उड़ेगा विपक्ष का मिसाइल

मुंबई के फाइव स्टार ग्रैंड हयात होटल में हो रही इस बैठक में 28 दलों के 63 नेता भाग ले रहे हैं। बैठक की मेजबानी शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) पार्टी कर रही है। पहले दिन अनौपचारिक बैठक होगी। औपचारिक तौर पर बैठक एक सितंबर शुक्रवार को होगी।

बुधवार, 30 अगस्त, 2023 को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। (पीटीआई फोटो)

Go to Live Updates Opposition Alliance Meeting Live: मोदी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर करने और देश को एक नया विकल्प देने के उद्देश्य से विपक्षी दलों का बना गठबंधन I.N.D.I.A. की तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार 31 अगस्त और एक सितंबर को मुंबई में हो रही है। बैठक में पटना और बेंगलुरु की बैठक में शामिल 26 दलों के अलावा दो और दल शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर गठबंधन में अब 28 दल हो जाएंगे। विपक्षी गठबंधन की मुंबई बैठक पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, “…हम चंद्रयान हैं और हमारा रोवर पहले से ही विकास पर काम कर रहा है जबकि कांग्रेस पार्टी का मिसाइल उड़ान नहीं भरेगा, क्योंकि इसमें ईंधन नहीं है। कांग्रेस ने इसे लॉन्च करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे विफल हो गये।” उन्होंने कहा,” इस देश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसकी गाड़ी जमीन पर उतरेगी और किसकी मिसाइल लॉन्च ही नहीं होगी।” आज के अहम इवेंट्स के लिए पढ़ें Jansatta.com मुंबई के फाइव स्टार ग्रैंड हयात होटल में हो रही इस बैठक में 28 दलों के 63 नेता भाग ले रहे हैं। बैठक की मेजबानी शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) पार्टी कर रही है। पहले दिन अनौपचारिक बैठक होगी। औपचारिक तौर पर बैठक एक सितंबर शुक्रवार को होगी। गुरुवार 31 अगस्त को शाम 6 बजे महाविकास अघाड़ी (MVA) की ओर से मुंबई पहुंचे विभिन्न दलों के नेताओं का स्वागत किया जाएगा। बैठक से पहले शाम साढ़े बजे ‘I.N.D.I.A.’ गठबंधन के लोगो (Logo) का अनावरण किया जाएगा। Live Updates बदल रही भारत की राजनीति, विपक्ष मोदी सरकार को हटाने में सक्षम: संजय निरुपम कांग्रेस नेता संजय निरुपम का कहना है, "भारत की राजनीति बदल रही है। विपक्षी दल अब एकजुट हो गए हैं और वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे बीजेपी सरकार को हटा देंगे। मुंबई बैठक में एजेंडा और समन्वय तय किया जाएगा। समिति की भी घोषणा की जाएगी।” संजय राउत ने कहा- हमारी ताकत बढ़ते ही चीन सीमा से पीछे हटने लगेगा शिवसेना नेता (यूबीटी) और सांसद संजय राउत का कहना है, "जैसे-जैसे विपक्ष का भारत गठबंधन आगे बढ़ेगा, हमारी ताकत देखकर चीन सीमाओं से पीछे हटना शुरू कर देगा।" LPG सिलेंडर के बाद मोदी सरकार देने जा रही एक और तोहफा, जल्द मिल सकती है पेट्रोल-डीजल पर बड़ी राहत कुछ दिन पहले ही टमाटर के रेट काफी ज्यादा हो गये थे और दो सौ से तीन सौ रुपये प्रति किलो तक बेचे जा रहे थे। उसकी कीमतें अब सामान्य हो गई हैं। बाजार में टमाटर 40 से 50 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। हाल ही में सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 200 रुपये की कमी की है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी करेगी।