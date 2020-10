हाथरस मामले को लेकर टीवी चैनलों पर बहस का दौर जारी है। इसी कड़ी में एक टीवी चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी अपनी पार्टी का पक्ष रखने पहुंचे। इस दौरान एंकर ने उनसे तीखे सवाल पूछे। एंकर ने यहां तक कह दिया कि आपकी हिम्मत की दाद देता हूं… आप रेप जैसे घिनौने अपराध को डिफेंड करते हैं।

दरअसल, एक टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ता संबित अपना पक्ष रख रहे थे इस दौरान एंकर ने बीच में टिप्पणी कर दी जिसके बाद संबित पात्रा ने एंकर की हिम्मत पर सवाल उठा दिए। पात्रा ने एंकर से कहा- ” गलत मत करिए, आज आप गलत कर रहे है। अपनी हिम्मत दिखाइए और बोलिये। आपके सामने एक पैनलिस्ट कह रही है कि रेप नहीं हुआ।” इस टिप्पणी को सुनकर एंकर ने संबित पात्रा को ही खरी खोटी सुना दी, साथ ही उत्तरप्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया।

