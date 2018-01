कचरे के डब्बे में मिला नवजात बच्ची का शव, पिता बोला- मरी पैदा हुई इसलिए फेंक दिया

देश की राजधानी दिल्ली में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। नवजात का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया। यह मामला सफदरजंग हॉस्पिटल का है। शव सोमवार (29 जनवरी) को बरामद किया गया। छानबीन करने पर नवजात बच्ची के पिता ने पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि उसकी पत्नी ने मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद उसने नवजात के शव को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। नवजात के पिता के अनुसार, बच्ची का प्रसव समयपूर्व हुआ था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अजय मिश्रा ने ट्वीट किया, ‘निश्चित तौर पर यह आमनवीय है।’ शेरी ने लिखा, ‘हे भगवान! मानव जीवन के लिए कोई सम्मान नहीं है। क्या हमलोग असंवेदनशील होकर इस स्तर तक पहुंच चुके हैं? नवजात के शव को कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया? जानवर भी इससे ज्यादा सम्मान दिखाता है।’ राजन सिंह ने ट्वीट किया, ‘डूम्स डे क्लॉक के आगे बढ़ने पर कोई आश्चर्य नहीं…ईश्वर ऐसे इंसानों को क्यों बचाएं?’

#Delhi: Dead body of a newly born girl found lying in a dustbin on backside of mortuary of Safdarjung Hospital earlier today. In police inquiry, girl's father said 'his wife gave birth to a premature dead baby & so he threw the body into dustbin'. Further investigation underway

— ANI (@ANI) January 29, 2018