PM Modi New Zealand Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से पहले न्यूजीलैंड में उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन ने गुरुवार को भारत-न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित समझौते की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय बाजार तक न्यूजीलैंड के बिजनेस के विस्तार में मदद मिलेगी।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने अपने भारत के समझौते के आर्थिक लाभों का उल्लेख करते हुए कहा कि वेलिंगटन से नई दिल्ली को होने वाले निर्यात का 57 प्रतिशत पहले दिन से ही शुल्क मुक्त होगा।

पहले दिन से ही शुल्क मुक्त होगा व्यापार

दरअसल, एक्स पर एक पोस्ट में न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने कहा, “भारत के साथ हमारे व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के व्यवसायों में तेजी आने वाली है। भारत को निर्यात की जाने वाली हमारी सभी वस्तुओं का 57 प्रतिशत हिस्सा पहले दिन से ही शुल्क मुक्त होगा।”

New Zealand businesses are set to boom with our India Trade Deal.



57% of everything we export to India will be tariff free from day one. — Christopher Luxon (@chrisluxonmp) July 9, 2026

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड की दो दिवसीय राजकीय यात्रा से पहले की न्यूजीलैंड के पीएम का बयान दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौतों के लिहाज से अहम और सकारात्मक माना जा रहा है।

चार दशकों बाद भारतीय पीएम की न्यूजीलैंड यात्रा

प्रधानमंत्री लक्सन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी की यह महत्वपूर्व इसलिए भी है, क्योंकि लगभग चार दशकों में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड में पहली राजकीय यात्रा होगी। ऑकलैंड में अपने प्रवास के दौरान मोदी, पीएम लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और दोनों देशों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे।

ऑकलैंड में अपने प्रवास के दौरान पीएम मोदी, व्यापार और खेल जगत की हस्तियों के साथ बातचीत करने के साथ ही प्रवासी भारतीयों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके जरिए दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों की संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी।

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