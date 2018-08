अलकायदा से संबंधित आतंकी संगठन अंसार-उल-गजवा-ए-हिंद के कमांडर जाकिर मूसा ने एक नया ऑडियो जारी कर भारत के मुस्लिमों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। इस ऑडियो में मूसा ने भारत के मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए भी भड़काया। गोहत्या के संबंध में हुईं मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर मूसा ने मुस्लिमों से कहा कि हिंदुओं के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार रहो।

15 मिनट के इस ऑडियो में अंसार-उल-गजवा-ए-हिंद के कमांडर ने कहा, ‘याद रखना कि तुम्हारी समस्याओं का हल गोमांस छोड़ने से नहीं होगा, दाढ़ी काटने से नहीं होगा या फिर बीजेपी की जगह कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का चयन करने से नहीं होगा। तुम्हारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल जिहाद से ही होगा। कुरान में आपकी समस्याओं का हल जिहाद को ही बताया गया है।’ इसके अलावा मूसा ने कहा, ‘कश्मीर और भारत के मुस्लिम भाइयों, आपको युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। अपनी तैयारी शुरू कर दो, अल्लाह ने सफलता का वादा किया है। जिहाद ही हमारा रास्ता है और अल्लाह के दुश्मनों के हाथ सिर्फ तलवारों से ही काटे जा सकते हैं।’

Pakistan’s proxy Zakir Musa releases an audio tape where he has called for Jehad in the rest of India to stop atrocities of Hindus #ImranTerrorTest pic.twitter.com/COWMIe6V8s

— TIMES NOW (@TimesNow) August 20, 2018