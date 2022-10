ऋषि सुनक के पीएम चुने जाने पर आनंद महिंद्रा का ट्वीट वायरल, जानें उद्योगपति ने विंस्टन चर्चिल के किस बयान की याद दिलाई

New UK PM Rishi Sunak: विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्वयुद्ध (1940-1945) और भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे।

भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Photo Credit – Facebook/Anand Mahindra)

