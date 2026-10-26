पश्चिम बंगाल से राजस्थान के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए रेलवे ने नई ट्रेन सेवा शुरू की है। संतरागाछी-खातीपुरा (जयपुर) एक्सप्रेस को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) जोन इस ट्रेन का संचालन और रखरखाव करेगा। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगी।

रेलवे के मुताबिक, इस नई ट्रेन सेवा से कारोबार, पढ़ाई और रोजगार के सिलसिले में यात्रा करने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। ट्रेन संतरागाछी से राजस्थान के खातीपुरा स्टेशन तक चलेगी। इसका रूट कई प्रमुख शहरों और रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेगा।

संतरागाछी-खातीपुरा एक्सप्रेस: ट्रेन नंबर, दूरी और यात्रा का समय

नई संतरागाछी-खातीपुरा (जयपुर) एक्सप्रेस को ट्रेन नंबर 18061/18062 के तहत चलाया जाएगा। यह ट्रेन 1,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। संतरागाछी से खातीपुरा तक पहुंचने में इसे लगभग 32 घंटे 45 मिनट लगेंगे।

यह ट्रेन उन यात्रियों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बीच लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है। रास्ते में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई स्टेशनों पर भी इसका ठहराव होगा।

संतरागाछी-खातीपुरा एक्सप्रेस का रूट और स्टॉपेज

संतरागाछी से खातीपुरा (जयपुर) के बीच चलने वाली इस ट्रेन का ठहराव कई प्रमुख स्टेशनों पर होगा। इसके रूट में खड़गपुर, टाटानगर, चांडिल, पुरुलिया, मुरी, रांची, लोहरदगा, टोरी, लातेहार, बरवाडीह, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, जपला, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्जापुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, टूंडला, ईदगाह आगरा, खेरली, मंडावर महवा रोड, बांदीकुई और दौसा स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर ठहराव होने से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक नया विकल्प मिलेगा।

संतरागाछी-खातीपुरा एक्सप्रेस कब से चलेगी?

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस ट्रेन की नियमित सेवा नवंबर 2026 में शुरू होगी। संतरागाछी से खातीपुरा के लिए ट्रेन का नियमित संचालन 4 नवंबर 2026 से और खातीपुरा से संतरागाछी के लिए 6 नवंबर 2026 से शुरू होगा।

संतरागाछी से जयपुर जाने वाली ट्रेन की टाइमिंग

ट्रेन नंबर 18061 संतरागाछी-खातीपुरा एक्सप्रेस हर बुधवार को दोपहर 2:15 बजे संतरागाछी से रवाना होगी और अगले दिन यानी गुरुवार रात 11 बजे राजस्थान के खातीपुरा स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन से संतरागाछी से खातीपुरा तक का सफर पूरा करने में लगभग 32 घंटे 45 मिनट लगेंगे। इस समय-सारिणी के अनुसार, बुधवार दोपहर को सफर शुरू करने वाले यात्री गुरुवार रात तक खातीपुरा पहुंच सकेंगे।

जयपुर से कोलकाता लौटने वाली ट्रेन की टाइमिंग

वापसी में ट्रेन नंबर 18062 खातीपुरा-संतरागाछी एक्सप्रेस हर शुक्रवार को सुबह 9:15 बजे राजस्थान के खातीपुरा स्टेशन से रवाना होगी और अगले दिन यानी शनिवार शाम 7:45 बजे संतरागाछी पहुंचेगी। खातीपुरा से संतरागाछी तक की इस यात्रा में लगभग 34 घंटे 30 मिनट लगेंगे। इस तरह यात्रियों को दोनों दिशाओं में साप्ताहिक ट्रेन सेवा का विकल्प मिलेगा।

पांच राज्यों के यात्रियों को मिलेगी सुविधा

संतरागाछी-खातीपुरा एक्सप्रेस की शुरुआत से पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बीच सीधा रेल संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को भी इस ट्रेन के जरिए लंबी दूरी की यात्रा करने का विकल्प मिलेगा।

रेलवे के अनुसार, इस नई सेवा से नौकरी, पढ़ाई, कारोबार और अन्य निजी कामों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। यात्रा की योजना बनाने से पहले यात्रियों को रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES पर ट्रेन की समय-सारिणी, टिकट की उपलब्धता और ठहराव से जुड़ी नवीनतम जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए।

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