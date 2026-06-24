देश में जिस तेजी से पार्टियां बिखर रही हैं और जिस पैमाने पर विभाजन हो रहा है, उसने कई लोगों को चौंका दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हार के कुछ ही हफ्तों के भीतर 80 विधायकों वाली टीएमसी टूट गई और इसके बाद पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 ने अपने गुट का नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) नामक एक कम चर्चित पार्टी में विलय करने और संसद में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने की घोषणा कर दी।

सोमवार को बागी विधायकों ने ममता बनर्जी को हटाकर खुद ही टीएमसी का नया अध्यक्ष चुन लिया। इससे अब यह तय करने के लिए कानूनी लड़ाई की स्थिति बन गई है कि असली टीएमसी किसे माना जाएगा।

यह कोई छिपी बात नहीं है कि अप्रैल में लोकसभा में मिली हार के बाद भाजपा संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना चाहेगी। इससे उसे विस्तारित लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण को आगे बढ़ाने और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने में सहायता मिलेगी।

भाजपा 2029 में सत्ता बरकरार रखने के अपने प्रयासों के लिए महिलाओं के समर्थन और परिसीमन को महत्वपूर्ण मानती है। उसने हाल ही में असम में हुए चुनावों में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से मिले लाभ को देखा। इसलिए, जैसे ही टीएमसी बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बुरी तरह हार गई, भाजपा ने संसद में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए तुरंत इसका फायदा उठाया।

खबरों के मुताबिक, भाजपा डीएमके की कुछ आपत्तियों को दूर करने के लिए परिसीमन विधेयक में बदलाव कर रही है। भाजपा डीएमके के 22 लोकसभा सांसदों को अपने साथ लाने के लिए प्रलोभन और दबाव दोनों का इस्तेमाल कर रही है। कई लोगों का मानना ​​है कि डीएमके – जो कांग्रेस द्वारा उसे दरकिनार करके अभिनेता विजय की टीवीके का साथ देने से पहले ही नाराज है, संशोधित परिसीमन विधेयक को स्वीकार कर सकती है, या तो मतदान से दूर रहकर या सत्ताधारी दल को मुद्दों के आधार पर समर्थन देकर। अगर ऐसा होता है, तो भाजपा के पास एनडीए के 293 सांसदों में 48 अतिरिक्त लोकसभा सांसद जुड़ जाएंगे- 20 टीएमसी के बागी सांसद, 22 डीएमके के और छह शिवसेना (यूबीटी) के सांसद, जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने वाले हैं और इस तरह भाजपा को दो-तिहाई बहुमत (लोकसभा की वर्तमान संख्या 540) से सिर्फ 19 सांसद कम मिलेंगे।

हालांकि, भाजपा को अपने इरादों का पता है, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण है कि टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) जैसी पार्टियां अचानक क्यों बिखर रही हैं।

इन तथाकथित बागियों में से कुछ को भारत की “आईसीई” (ICE) यानी इनकम टैक्स विभाग, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई का डर हो सकता है। वहीं, कुछ अन्य नेताओं को लगता है कि उन्हें 2029 में अपनी मूल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, और ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी ने उन्हें 2029 में टिकट देने का आश्वासन दिया है।

कुछ नेताओं का मानना है और शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों ने यह बात खुलकर कही भी है कि अगर वे सत्ताधारी पार्टी का साथ देंगे तो उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धन मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई नेताओं को लगता है कि विपक्ष के लिए सत्ता में वापसी की लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। ऐसे में, वे मानते हैं कि आज बीजेपी की लगभग अजेय स्थिति को देखते हुए उसके साथ रहना ही बेहतर होगा।

जहां पुराने राजनेता छात्र आंदोलनों और सामाजिक मुद्दों को उठाने के जरिए राजनीति में आए, वहीं टीएमसी के युवा नेता, उदाहरण के लिए, करियर बनाने की चाह रखने वाले हैं। कल तक टीएमसी में शामिल होना करियर के लिहाज से अच्छा कदम माना जाता था। आज एनडीए का समर्थन करना ज्यादा समझदारी भरा लगता है। 50 साल से कम उम्र के कई नेताओं ने टीएमसी को सत्ता में देखा है और शायद विपक्ष में भूमिका निभाने की उनकी कोई इच्छा न हो। एक विपक्षी नेता ने कहा कि आज विपक्ष में होना भी हिम्मत का काम है।

हाल की घटनाओं ने भारतीय लोकतंत्र में जनादेश की परिभाषा को बदल दिया है। “आया राम, गया राम” की घटना 1960 के दशक के उत्तरार्ध में लगातार दलबदल करने वालों के लिए गढ़ा गया एक हिंदी मुहावरा – कोई नई बात नहीं है। 1980 में, जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटीं, तो जनता पार्टी की सरकार के प्रमुख हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल ने पूरी विधानसभा को कांग्रेस में मिला लिया और रातोंरात कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन गए।

अब फूट डालने वाली पार्टियों द्वारा बहुमत हासिल करने को अक्सर नई वैधता दी जा रही है। बीते वर्षों में मौजूद नैतिक मूल्यों को भूल जाइए। वे दिखावटी पर्दे भी गायब हो चुके हैं जो कभी हुआ करते थे।

‘अभिषेक की घटना’

हाल की घटनाओं से पता चलता है कि क्षेत्रीय दलों की लोकप्रियता कम होती जा रही है। इन दलों ने भाजपा के साथ मिलकर कांग्रेस के पतन के बाद खाली हुई कुछ सीटों पर कब्जा कर लिया था और इसी के चलते 1990 के बाद से गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ।

मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, एचडी देवेगौड़ा या एमके स्टालिन जैसे सत्ताधारी नेताओं ने अपने साम्राज्य का निर्माण किया (हालांकि द्रविड़ पार्टियां वैचारिक रूप से अधिक स्थिर रही हैं)। इन सभी ने सत्ता की बागडोर किसी भरोसेमंद सहयोगी के बजाय अपने परिवार के सदस्य को सौंपी। जब धन का बड़ा दांव लगा हो, तो नेता अपने सहयोगी की तुलना में अपने बेटे, बेटी या पत्नी पर अधिक भरोसा करते हैं। नेताओं को भावनात्मक सहारे की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि शीर्ष पद एक अकेलापन भरा स्थान है और आप जितना ऊपर जाते हैं, उतना ही अकेलापन बढ़ता जाता है।

लेकिन अब एक प्रतिक्रिया शुरू होती दिख रही है, शायद वंशवादी सिद्धांत के खिलाफ नहीं, बल्कि वंशवादियों के कामकाज के तरीके के खिलाफ। इसे संक्षेप में “अभिषेक घटनाक्रम” कहा जा सकता है।

टीएमसी में ममता बनर्जी के भतीजे और उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर काफी समय से अंदरूनी नाराज़गी पनप रही थी। पार्टी की कमान उन्हें लगभग पूरी तरह सौंप दी गई थी। भाजपा ने इसी असंतोष का फायदा उठाया। ममता बनर्जी या तो इस नाराज़गी की गहराई को समझ नहीं पाईं और उसे समय रहते दूर नहीं कर सकीं, या फिर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया।

हाल के दिनों में विभिन्न दलों में हो रही टूट-फूट अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चेतावनी है कि वे आत्ममंथन करें और समय रहते अपनी गलतियों को सुधारें।

TMC में बड़ा खेला: ममता दीदी की कुर्सी छिनी, क्या अब हाथ से निकल जाएगी पार्टी और सिंबल?

ऋतब्रत बनर्जी वाले टीएमसी के बागी गुट ने ममता बनर्जी को टीएमसी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है और एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति भी बना दी है। इसके एक दिन बाद अब बागी गुट ने मंगलवार को चुनाव आयोग (ईसी) में याचिका दायर कर पार्टी के नाम और चिन्ह पर दावा करने की संभावना जताई। पढ़ें पूरी खबर।