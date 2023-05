New Parliament Inauguration: कांग्रेस समेत 19 दल उद्घाटन से बनाएंगे दूरी, जानिए नई और पुरानी संसद में कितना अंतर

New Parliament: नई संसद का 28 मई को उद्घाटन होना है। पीएम नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्धघाटन करेंगे। जिसका कई दलों ने बॉयकाट करने का फैसला किया है।

पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद का उद्घाटन करेंगे (ANI Image)

नई संसद के उद्घाटन को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के प्रस्तावित उद्घाटन को बड़ी संख्या में विपक्षी दलों ने बायकॉट करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी सहित देश के 19 विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बायकॉट करने का ऐलान किया है। 19 दलों द्वारा जारी किए गए ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से चूस लिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। संसद के उद्घाटन सत्र का बहिष्कार का ऐलान करने वालों में कांग्रेस, TMC, DMK, आम आदमी पार्टी, उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, JMM, केरल कांग्रेस (मणि), VCK, RLD, जेडीयू, सीपीआई (एम), राजद, IUML, नेशनल कॉन्फ्रेंस, RSP और MDMK शामिल हैं। इस मसले पर मीडिया से बातचीत में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इसको लेकर हमारी सभी लोगों से बातचीत हुई। हम इसका बायकॉट करेंगे। हमारा मानना है कि राष्ट्रपति से नई संसद का उद्धाटन करवाना चाहिए था। संसद के हेड राष्ट्रपति होते हैं। उनसे उद्घटान न करवाकर उनका अपमान किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल उसका बायकॉट करें। NCP के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि एनसीपी नई संसद के उद्धाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। पार्टी ने यह तय किया है कि इस मसले पर वो अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ खड़ी होगी। उद्धव गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को सिर्फ पीएम की इच्छा के लिए बनाया, क्या इसकी जरूरत थी? उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्धाटन का बायकॉट करने का फैसला किया है। हम भी उनके साथ हैं। Also Read जब लोकसभा में साथियों को तस्वीर दिखाने लगीं सोनिया गांधी, DMK नेता दयानिधि मारन को भी चाहिए थी फोटो पीएम करेंगे 60 हजार श्रमयोगियों का सम्मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस नई संचरना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब 60,000 श्रमयोगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर पीएम सभी श्रमयोगियों का सम्मान भी करेंगे। 2021 में शुरू हुआ नई संसद का काम नई संसद की नींव का पत्थर पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखा था, इसके बाद जनवरी 2021 में इसका काम शुरू हो गया था। नई संसद मौजूदा संसद भवन के बराबर में मौजूद है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है जबकि इसका डिजाइन अहमदाबाद बेस्ड बिमल पटेल के अंडर में HCP डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं नई और पुरानी संसद में कितना अंतर नई संसद की इमारत में पुरानी संसद के मुकाबले ज्यादा सांसद आ सकते हैं। नई संसद के लोकसभा में 888 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं जबकि राज्यसभा में 300 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। मौजूदा संसद में 543 लोकसभा और 250 राज्यसभा सांसदों के एकसाथ बैठने की व्यवस्था है। नई संसद की इमारत 64,500 स्क्वायर मीटर में फैली होगी जबकि पुरानी संसद एक गोलाकार भवन है, जो 560 फीट डायामीटर का है, इसकी परिधि 536.33 मीटर है और यह लगभग 24,281 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करती है। संसद की नई इमारत में पुरानी इमारत की तरह सेंट्रल हॉल नहीं होगा। सेंट्रल हॉल की जगह पर लोकसभा चैंबर का इस्तेमाल संयुक्त सत्रों के लिए किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा वेबसाइट के अनुसार, पुरानी इमारत में फायर सेफ्टी एक बड़ा विषय था क्योंकि यह वर्तमान फायर सेफ्टी नियमों के हिसाब से डिजाइन नहीं की गई थी। इसमें कई इलेक्ट्रिक केबल्स लगाई गई थीं जिस वजह से आग लगने का खतरा था। नई इमारत में अत्याधुनिक तकनीक है, जिसमें मतदान में आसानी के लिए बायोमेट्रिक्स, डिजिटल भाषा अनुवाद सिस्टम और माइक्रोफोन शामिल हैं।

