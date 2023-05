New Parliament Building: क्या नई संसद के बारे में ये 5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानते हैं आप?

Sansad Bhavan Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई संसद सौंपने जा रहे हैं। कई सियासी दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम का विरोध किया है।

नए भारत की नई संसद (PTI Image)

देश को आज नई संसद मिलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में देश को नई संसद सौंपने वाले हैं। नई संसद भवन का उद्घाटन समारोह सुबह करीब साढ़े सात बजे हवन के साथ होगा। इसके बाद शैव मठ के महंत मोदी को औपचारिक राजदंड ‘सेंगोल’ सौंपेंगे। सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास लगाया जाएगा। आइए आपको बताते हैं नए संसद भवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स। Also Read LIVE: देश को आज मिलेगी नई संसद, PM मोदी करेंगे उद्घाटन, यहां मिलेंगे पल-पल के अपडेट्स त्रिकोणीय आकार के चार मंजिला संसद भवन का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्गमीटर है। इस इमारत के तीन मुख्य द्वार- ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार हैं। इसमें VIP सांसदों और आगंतुकों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार हैं। वर्तमान संसद की लोकसभा में जहां मैक्सिमम 552 लोग जबकि सेंट्रल हॉल में 436 लोग ही बैठ सकते थे वहीं लोकसभा में 888 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा में 384 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन के निर्माण में उपयोग की गई सामग्री देश के विभिन्न हिस्सों से लाई गई है। इसमें प्रयुक्त सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से लाई गई है, जबकि लाल और सफेद बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमथुरा से लाया गया है। हरा पत्थर उदयपुर से, तो अजमेर के पास लाखा से लाल ग्रेनाइट और सफेद संगमरमर अंबाजी राजस्थान से मंगवाया गया है। अशोक चिह्न के लिए सामग्री महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से लाई गई थी, जबकि संसद भवन के बाहरी हिस्सों में लगी सामग्री को मध्य प्रदेश के इंदौर से मंगाया गया था। पत्थर की नक्काशी का काम आबू रोड और उदयपुर के मूर्तिकारों द्वारा किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा कक्षों में ‘फाल्स सीलिंग’ के लिए स्टील की संरचना केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव से मंगाई गई है, जबकि नए भवन के लिए फर्नीचर मुंबई में तैयार किया गया था। नए संसद भवन में निर्माण गतिविधियों के लिए ठोस मिश्रण बनाने के लिए हरियाणा के चरखी दादरी में निर्मित रेत या ‘एम-रेत’ का इस्तेमाल किया गया। ‘एम रेत’ एक प्रकार की कृत्रिम रेत है, जिसे बड़े सख्त पत्थरों या ग्रेनाइट को बारीक कणों में तोड़कर बनाया जाता है और जो नदी की रेत से अलग होती है। निर्माण में इस्तेमाल की गई ‘फ्लाई ऐश’ की ईंटें हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मंगवाई गई थीं, जबकि पीतल के काम के लिए सामग्री और ‘पहले से तैयार सांचे’ गुजरात के अहमदाबाद से लाए गए थे।

