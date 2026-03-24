कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक आदमी के पक्ष में फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के फैसले को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने लोअर कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि पत्नी पति द्वारा शुरू की गई कार्यवाही का विरोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह तलाक की अर्जी उसके जुड़वां बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद दायर की गई थी।

जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस त्यागराज एन इनावल्ली की एक डिवीजन बेंच ने 13 जनवरी, 2025 को फैमिली कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी द्वारा छोड़ दिए जाने के आधार पर उस आदमी को तलाक दिया गया था।

हिंदू मैरेज एक्ट, 1955 की धारा 13(1)(ib) के तहत ‘छोड़ देने’ (Desertion) के लिए, अलग होने और वैवाहिक रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे, दोनों तथ्यों का सिद्ध होना जरूरी होता है। लोअर कोर्ट के आदेश के बाद पत्नी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि तलाक की अर्जी 19 अप्रैल, 2024 को दायर की गई थी, जो उसके 8 फरवरी को जुड़वां बच्चों को जन्म देने के कुछ ही समय बाद का वक्त था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट में पेश होने के बाद, वह वकील रखने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं कर पाई थी।

इसके अलावा, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र पेश करते हुए, महिला ने कहा कि कोर्ट का ‘छोड़ देने’ वाला तथ्य सही नहीं है। फैमिली कोर्ट ने उस आदमी की इस दलील को मानते हुए आदेश पारित किया कि उसकी पत्नी ने उसे साल 2022 से छोड़ दिया था, और यह माना कि दो साल तक अलग रहने की कानूनी शर्त पूरी हो गई थी।

5 मार्च को अपने आदेश में, हाई कोर्ट ने कहा कि जुड़वां बच्चों के जन्म प्रमाण पत्रों से पता चलता है कि अपील करने वाली महिला बच्चों की मां है और जवाब देने वाला पुरुष बच्चों का पिता है। बेंच ने कहा, “पहली नजर में, यह बात (जन्म प्रमाण पत्र) इस ओर इशारा करती है कि तलाक की अर्जी दायर किए जाने के आस-पास के समय में दोनों साथ रह रहे थे।”

बेंच ने कहा, “इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपील करने वाली महिला ने हाल ही में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था और उस दौरान वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी, हमारी राय है कि उसे ट्रायल कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने का कोई सही मौका नहीं मिला। इसलिए, ‘छोड़ देने’ का फैसला बिना किसी मुकाबले वाली सुनवाई के और बिना अपील करने वाली महिला को अपनी बात के समर्थन में सबूत पेश करने का मौका दिए, ही दर्ज कर लिया गया।”

बेंच ने कहा, “वैवाहिक मामलों में, जहां तलाक के आदेश के गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं, अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, उचित दलीलों और सबूतों के आधार पर वैधानिक आधार स्थापित हो गए हैं। वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, न्याय के हित की यह मांग है कि अपीलकर्ता को ऐसा अवसर प्रदान किया जाए।”

ऐसे में हाई कोर्ट ने महिला की अपील स्वीकार कर ली और परिवार न्यायालय को निर्देश दिया कि वह पत्नी की बात सुनने के बाद इस मामले की सुनवाई फिर से करे।

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