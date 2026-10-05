इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के आइडिया एक्स्चेंज कार्यक्रम में गांधी को लेकर होने वाली विभिन्न बहसों पर बात की। साथ ही उन्होंने बताया कि गांधी और आम्बेडकर के विचार कहाँ मिलते हैं और कहाँ अलग होते हैं। उन्होंने अपनी किताब ‘आर्ग्युमेंट्स विद गांधी’ (Arguments With Gandhi) का जिक्र किया और छात्र आंदोलन की जरूरत पर प्रकाश डाला। इस बातचीत का संचालन किया डिप्टी एसोसिएट एडिटर विकास पाठक ने।

विकास पाठक: अपनी किताब में आप ‘अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद’ (ABVP) की बात करते हैं और भगत सिंह तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे महान हस्तियों को हथियाने की बात करते हैं। आपको क्यों लगता है कि ऐसे प्रतीकों को अपनाने की प्रवृति है जो या तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे या फिर वामपंथी विचारधारा वाले क्रांतिकारी थे?

रामचंद्र गुहा: इसका एक सामान्य उत्तर है और एक विशिष्ट उत्तर। सामान्य उत्तर यह है कि हिंदू दक्षिणपंथ (जिसके वैचारिक पूर्वज ‘हिंदू महासभा’ और ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ यानी आरएसएस रहे हैं) ने स्वतंत्रता संग्राम में कभी उस तरह से भाग नहीं लिया। उस आंदोलन में दो मुख्य धाराएं थीं—एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अहिंसा के दर्शन को मानती थी, और दूसरी क्रांतिकारी हिंसा की धारा। हिंदू दक्षिणपंथ या तो स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उदासीन रहा या फिर कुछ महत्वपूर्ण मौकों पर उसने ब्रिटिश शासन का समर्थन किया। यह सामान्य उत्तर है।

विशिष्ट उत्तर यह है कि हालांकि हिंदू दक्षिणपंथ को कांग्रेस से सख्त चिढ़ है और उनकी अधिकांश आलोचना नेहरू के खिलाफ होती है। गांधी भी उन्हें नापसंद हैं। इसके दो कारण हैं। पहला, गांधी मुसलमानों के समान अधिकारों के पक्षधर थे और अंततः हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए ही शहीद हुए। दूसरा, वह अहिंसा का पालन करते थे, जिसे दक्षिणपंथ का एक वर्ग कायरतापूर्ण और कमजोर मानता है।

चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का उनका कोई इतिहास नहीं है, इसलिए वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने किसी न किसी मोड़ पर गांधी का विरोध किया हो।

पटेल का मामला अलग है। पटेल को अपनाने की शुरुआत वास्तव में पिछले आठ-नौ वर्षों में ही हुई है। इसका अलग संदर्भ है। मेरी किताब की शुरुआत में उस ‘त्रिमूर्ति’ का ज़िक्र है जिसकी मूर्ति ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में लगाई थी। इसमें सावरकर थे और साथ में बोस तथा भगत सिंह थे। बोस और भगत सिंह को सावरकर के साथ जोड़ा जाना खुद उनके लिए भी चौंकाने वाला होता। लेकिन दक्षिणपंथ के मन में ये तीनों इसलिए एक साथ हैं क्योंकि तीनों ने अपने जीवन के अलग-अलग चरणों में गांधी का विरोध किया था।

विकास पाठक: लेकिन एक तर्क यह भी है कि ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया लेकिन वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे—जैसे आम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो।

रामचंद्र गुहा: आप सही कह रहे हैं। ऐसी कई धाराएं थीं जो केवल औपनिवेशिक शासन के विरोध तक सीमित नहीं थीं, लेकिन इन सभी धाराओं की जड़ों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता।

मेरी किताब विचारों और तर्कों पर आधारित है—राजनीतिक, सामाजिक सुधार, नैतिक, और आर्थिक तर्क। मेरी किताब का उद्देश्य चार बड़े विचारों अहिंसा, न्याय, धर्म, और अर्थव्यवस्था व प्रगति को समझना है। इसमें देखा गया है कि गांधी ने क्या कहा, अलग-अलग लोगों ने उसका विरोध कैसे किया और आलोचक किस हद तक सही थे या गांधी के मूल विचार आज कितना प्रासंगिक है।

विकास पाठक: पिछले 10-12 वर्षों से स्वतंत्रता सेनानियों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का चलन बढ़ा है। ऐसा दिखाया जाता है जैसे नेहरू एक तरफ हैं और पटेल, बोस तथा भगत सिंह दूसरी तरफ, जबकि वे ऐसे नहीं थे। बाद में जयप्रकाश नारायण और पटेल के बीच भी ऐसा ही दिखाया गया। आप इसे कैसे देखते हैं?

रामचंद्र गुहा: इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू कांग्रेस पार्टी के भीतर का है। जैसा कि आपने कहा कि नेहरू और पटेल के बीच मतभेद थे, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा मंच था। पार्टी और देश निर्माण के हित में उन्होंने अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ काम किया।

दूसरा पहलू यह है कि कांग्रेस और अन्य धाराओं के बीच वास्तविक मतभेद थे। कांग्रेस और भगत सिंह के बीच ‘हिंसा बनाम अहिंसा’ का सवाल था। सुभाष चंद्र बोस के साथ मतभेद इस बात पर था कि द्वितीय विश्व युद्ध में किसका समर्थन किया जाए—ब्रिटिश सरकार का या नाज़ियों का। 1920 और 1930 के दशक के संदर्भ में ये मतभेद स्वाभाविक थे। लेकिन आज हिंदू दक्षिणपंथ के संदर्भ में देखें तो बोस और भगत सिंह भी गांधी के ही पक्ष में खड़े नज़र आते हैं, क्योंकि वे हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए उन्हें अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना भ्रामक और गलत है।

विकास पाठक: गांधी को वैश्विक पहचान मिलने के बावजूद उन पर कई पक्षों से हमले होते हैं—हिंदुत्ववादी हमले, कम्युनिस्ट हमले और आम्बेडकरवादी हमले। आप इसे कैसे समझते हैं?

रामचंद्र गुहा: एक चौथा हमला भी है—आर्थिक आधुनिकतावादियों का हमला, जो कहते हैं कि गांधी पिछड़े और परंपरावादी थे। वे कहते हैं कि गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया और वे विकास के विरोधी थे। गांधी पर काम करने की सबसे दिलचस्प बात यही है- उनके विचार बहस, असहमति और कभी-कभी सीधे विरोध को जन्म देते हैं। यही बात उन्हें इतिहासकारों के लिए एक बेहद आकर्षक व्यक्तित्व बनाती है।

आज़ादी के तुरंत बाद गांधी का एक तरह से ‘पूजा-पाठ’ होने लगा—गांधी जयंती मनाई जाने लगी, नोटों पर उनकी तस्वीर आई और हर प्रधानमंत्री राजघाट जाने लगा। यह अति थी। लेकिन क्या अब हम दूसरी अति पर पहुंच गए हैं? क्या हमने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा गलत ठहराना शुरू कर दिया है?

अगर हमें हिंदू-मुस्लिम सौहार्द बनाना है, एक सभ्य संवाद रखना है और आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण का ध्यान रखना है, तो क्या आज भी हमें गांधी की ज़रूरत नहीं है? पिछले कुछ महीनों में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के कारण गांधी एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा में लौटे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता आशुतोष रांका अक्सर गांधी की तारीफ करते हैं, वहीं महाराष्ट्र के एक आम्बेडकरवादी अभिजीत दिपके ने कहा था, “हम आम्बेडकर और गांधी दोनों को पढ़ते हैं।”

देवयानी ओनि’ल: चिपको आंदोलन ने अहिंसक विरोध के गांधीवादी तरीके का इस्तेमाल किया था। इस संदर्भ में, पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण को आप कैसे देखते हैं?

रामचंद्र गुहा: इसके लिए मुझे 40 साल पीछे जाना होगा। मेरी पीएच.डी. का शोध गढ़वाल-कुमाऊं के किसानों और जंगलों पर था। अपने शोध की शुरुआत में मैं 90 वर्ष से अधिक उम्र के दो महान गांधीवादियों से मिला—गढ़वाल के चंडी प्रसाद भट्ट और कुमाऊं की राधा बहन। पर्यावरण आंदोलन को इसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए।

गांधी ने कभी ‘पर्यावरणवाद’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरी किताब में एक अध्याय है: ‘गांधी का समय से आगे का पर्यावरणवाद’। इसमें मैंने जंगलों, पानी, मिट्टी की उर्वरता, रासायनिक खेती के विरोध, उनके सादगी भरे जीवन और पश्चिमी औद्योगीकरण की चेतावनियों पर उनके विचारों की बात की है।

उत्तराखंड में बड़े बांधों, खदानों, चार धाम ऑल-वेदर रोड और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाने के नाम पर जो हो रहा है, मेरे हिसाब से वह बहुत ही नासमझी भरा है।

विकास पाठक: क्या आपको लगता है कि गांधी और आम्बेडकर के विचारों को एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है?

रामचंद्र गुहा: सामाजिक पृष्ठभूमि अलग होने के कारण अपने जीवनकाल में उनका असहमत होना स्वाभाविक था। गांधी एक उच्च जाति के सुधारक थे जो आत्म-शुद्धि के मार्ग पर चल रहे थे। वहीं आंबेडकर एक दलित थे जिन्होंने खुद उत्पीड़न झेला था और वे आत्म-सम्मान के मार्ग पर चल रहे थे। आंबेडकर, गांधी से 23 साल छोटे थे, उनकी बहस एक तरह से पिता और पुत्र जैसी बहस थी। लेकिन उनके जाने के बाद, चूंकि आज भी जातिगत असमानता मौजूद है, इसलिए इन दोनों विचारों को साथ लाना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अभिजीत दिपके जैसे युवाओं की समझ यही दर्शाती है।

विकास पाठक: पृथक निर्वाचन मंडल के मुद्दे पर गांधी-आंबेडकर बहस में आप किस पक्ष को बेहतर मानते हैं?

रामचंद्र गुहा: मैं इस मुद्दे पर तटस्थ हूँ। किताब में मैंने आम्बेडकर के बाद के विचारकों की बात की है जो संयुक्त निर्वाचन मंडल की आलोचना करते हैं। इसमें कांशीराम का भी ज़िक्र है, जो संयुक्त निर्वाचक मंडल से चुने गए दलित नेताओं को ‘चमचा’ कहते थे। उनका मानना था कि ये नेता सवर्ण बहुसंख्यक मतदाताओं के इशारों पर काम करेंगे।

दूसरी तरफ, आज लोकसभा की 543 सीटें हैं और संयुक्त निर्वाचन मंडल के कारण लगभग हर सीट पर दलित वोट मौजूद हैं। यदि चुनाव निष्पक्ष हों, तो वे किसी भी चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। यही कारण है कि हर राजनीतिक दल आम्बेडकर का सम्मान गांधी या बिरसा मुंडा व जयपाल सिंह जैसे आदिवासी नेताओं से भी ज़्यादा करता है।

आदिवासी वोट कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित हैं, इसलिए वे लोकसभा की 80 से 100 सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि दलित 500 सीटों पर असर डाल सकते हैं। अगर पृथक निर्वाचन मंडल होती, तो दलित केवल 75-80 (यानी 15%) सीटों तक सीमित रह जाते।

यह एक जटिल मुद्दा है। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, तो मुझे नहीं लगता कि पृथक निर्वाचन मंडल ही इसका एकमात्र समाधान है। हमें स्वतंत्र विचार वाले दलित उम्मीदवारों और मंत्रियों की आवश्यकता है।

शाइनी वर्गीज: गांधी ने गांवों को शानदार बताया, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे शहरों के भविष्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया?

रामचंद्र गुहा: व्यापक रूप से देखें तो भारत जैसे देश में अहिंसा के मामले में गांधी बिल्कुल सही थे। हिंदू-मुस्लिम सौहार्द के मामले में भी वे पूरी तरह सही थे। आर्थिक नीति के मामले में, वह न तो पूरी तरह सही थे और न पूरी तरह गलत। लेकिन उनका विरोध करने वाले पूरी तरह गलत थे, क्योंकि उन्होंने पूंजी वाले औद्योगीकरण को अपनाया। पहले सरकारी योजना के तहत और अब नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था के तहत। इसके पर्यावरणीय दुष्परिणाम दोनों में समान रहे।

गांधी का विचार संतुलन बनाने वाला था। आपको गगनचुंबी इमारतों और केंद्रीकरण की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन गांधी कोई आर्थिक ब्लूप्रिंट देने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनका सोचना विनाश को रोकने वाला था। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु में जहाँ मैं रहता हूँ—हम जल संरक्षण, हरियाली और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा क्यों नहीं दे सकते? मुख्यमंत्री के निर्णय लेने के बजाय स्थानीय नगर निगम को फैसले क्यों नहीं लेने दिए जाते? इसलिए गांधी एक ऐसे आर्थिक विचारक हैं जो पर्यावरणीय विनाश के प्रति सचेत करते हैं और एक कम विनाशकारी, टिकाऊ रास्ता दिखाते हैं।

आकाश जोशी: गांधी की विदेशों में (विशेषकर विश्वविद्यालयों में) नस्लवाद, उनके व्यक्तिगत व यौन प्रयोगों और लैंगिक विचारों को लेकर आलोचना हुई है। उन्होंने जिस ईमानदारी से लिखा, उसे देखते हुए क्या यह एक वास्तविक समझ है?

रामचंद्र गुहा: मेरी किताब के दूसरे खंड ‘न्याय’ में तीन अध्याय हैं। पहला, जाति: गांधी-आंबेडकर बहस। दूसरा, जेंडर: एक पितृसत्तात्मक सोच वाले व्यक्ति का बदलाव। तीसरा, क्या गांधी नस्लवादी थे?

मैंने गांधी के विचारों के बदलाव को बहुत ध्यान से दर्शाया है। जब वे 20-22 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो उनके भीतर अपने समय के पूर्वाग्रह मौजूद थे। वह एक उच्च जाति के भारतीय थे जो गोरी चमड़ी से प्रभावित थे और अफ्रीकियों को पिछड़ा मानते थे। लेकिन समय के साथ उनके विचार बदले। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए और भारत लौटने के बाद, वह अपने जीवन के अंतिम दशकों में नस्लवाद के सबसे बड़े विरोधी बने।

गांधी के किसी एक कथन को ‘कलेक्टेड वर्क्स’ के खंड 6 से उठाकर कोट कर देना और खंड 40 या 86 में उसी विषय पर उनके बदले हुए विचारों को भूल जाना बहुत आसान है। वे युवावस्था में नस्लवादी थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ा। यही गांधी की गहरी इंसानियत है—वह हमेशा सीखते रहे, सुनते रहे और अपने विचारों को बदलते रहे।

आकाश जोशी: पिछले 10 वर्षों में इतिहास एक वैचारिक युद्धक्षेत्र और सरकारी परियोजना बन गया है। आप इसे कैसे देखते हैं?

रामचंद्र गुहा: निश्चित रूप से भाजपा इसे चरम स्तर पर ले गई है। वे बहुसंख्यकवादी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं, यहाँ तक कि ऐतिहासिक घटनाओं को भी बदला जा रहा है। लेकिन कांग्रेस भी आलोचना से परे नहीं है। 2018 में जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, तो मुझे मंत्रियों के पत्र मिले कि ‘कृपया नेहरू पर भाषण दें, सावरकर पर नहीं।’ मेरा मानना है कि इतिहासकारों को किसी भी सरकार या सत्ता का पक्षधर नहीं होना चाहिए।

1960 और 70 के दशक की कांग्रेस की पाठ्यपुस्तकें भी सही नहीं थीं। हालांकि, 2004-2009 के संप्रग शासन के दौरान NCERT की किताबें बहुत अच्छी थीं। उस समय कृष्ण कुमार और नीलाद्रि भट्टाचार्य की देखरेख में बनी इतिहास की किताबें केवल ‘राजाओं के युद्धों’ या ‘नेहरू बनाम सावरकर’ पर आधारित नहीं थीं, बल्कि वे इस बात पर थीं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में लोगों का घर, भोजन, पहनावा और परिवहन समय के साथ कैसे बदला।

खुशी सिन्हा: क्या आपको लगता है कि भारत को एक आधुनिक ‘गांधी’ की जरूरत है?

रामचंद्र गुहा: भारत को न तो किसी आधुनिक गांधी की ज़रूरत है, न आम्बेडकर की, न नेहरू की, न टैगोर की और न ही कमलादेवी चट्टोपाध्याय की। हालांकि, ये वे पांच आधुनिक भारतीय हैं जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ। भारत को इन सभी के विचारों के एक नये मिश्रण की ज़रूरत है।

संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में आम्बेडकर ने ‘व्यक्ति पूजा’ के खतरों से आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि धर्म में भक्ति आत्मा के मोक्ष का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति सीधे तानाशाही की ओर ले जाती है। वह इंदिरा गांधी के बारे में दूरदर्शी थे, और आज नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भी वही बात लागू होती है। हमें किसी एक नेता की नहीं, बल्कि विचारों के एक गुलदस्ते की ज़रूरत है।

इसलिए, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के पास आम्बेडकर, नेहरू और भगत सिंह की तस्वीरें तो थीं, लेकिन काश उनके पास कमलादेवी चट्टोपाध्याय और टैगोर भी होते। हालांकि, मुझे खुशी है कि उनके पास सावरकर, हेडगेवार और गोलवलकर नहीं थे, क्योंकि यही वे विचार हैं जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।

विकास पाठक: स्वतंत्रता सेनानी आमतौर पर अपने-अपने क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं—जैसे बंगाल में सुभाष चंद्र बोस और पंजाब में भगत सिंह। लेकिन विडंबना यह है कि गांधी गुजरात में और नेहरू प्रयागराज में उस तरह के प्रतीक नहीं हैं। इसे आप कैसे देखते हैं?

रामचंद्र गुहा: गांधी ने गुजरात की असहमति और करुणा की परंपराओं (जैसे कवि नरसिंह मेहता) से प्रेरणा ली थी। धार्मिक बहुतालवाद के मामले में शायद वह अपने राज्य में अलग थलग पड़ गए। लेकिन आपने एक दिलचस्प बात कही—खुशवंत सिंह ने जब एक बार टैगोर की आलोचना की थी, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया था। आप महाराष्ट्र में सावरकर की या दलितों के बीच आंबेडकर की आलोचना आसानी से नहीं कर सकते।

गांधी भारत में सबके हैं और किसी एक के नहीं। नेहरू कम से कम कांग्रेस पार्टी के पास हैं, लेकिन गांधी हर किसी के हैं। शायद आने वाली नई पीढ़ी अपना एक नया ‘गांधी’ खोजेगी, जो मेरे और आपके गांधी से अलग होगा।

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महात्मा गांधी सितंबर 1932 में जब आमरण अनशन शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, तब डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि गांधी उन्हें “अपने जीवन और मेरे लोगों के अधिकारों में से किसी एक को चुनने की मजबूरी में नहीं डालेंगे। क्योंकि, मैं अपने लोगों की आने वाली पीढ़ियों को हाथ-पैर बांधकर उच्च जातियों के हवाले करने के लिए कभी सहमत नहीं हो सकता।” पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।