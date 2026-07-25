कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन के बीच अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया है। संघ प्रमुख ने कहा कि आज की नई पीढ़ी से संवाद की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब छात्र अपनी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे है। हालांकि, इस बीच सीजेपी के प्रवक्ताओं और सरकार के बीच दो दौर की बातचीत हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, तीसरे दौर की बातचीत आज होनी की संभावना है। सीजेपी की प्रमुख मांग है- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली मे ‘विश्व मांगल्य सभा’ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “जब हम छोटे थे तब आज्ञा पालन का जमाना था। अभी ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है। उन्हें तर्क बताना पड़ता है। बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है। समय देने की जरूरत है। संवाद करने की जरूरत है। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है।”

इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने युवाओं के प्रदर्शन पर सहानुभूति जताई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉ मुरली मनोहर जोशी ने नीट के पेपर लीक होने के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों के लिए गुरुवार को सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को लेकर उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को निर्मम करार देते हुए कहा कि बल का ऐसा इस्तेमाल भारतीय समाज के बड़े हिस्से को विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य से दूर कर देगा।

मुरली मनोहर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “यह देखना अत्यन्त पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं। उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं। इन्हें सहानुभूति और दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा जिससे बलपूर्वक निपटा जाये। मुझे य़ह देखकर अत्यन्त पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा।”

मोहन भागवत ने कहा कि नई पीढ़ी हर चीज में तर्क ढूंढती है और चर्चा में विश्वास रखती है, हुक्म चलाने में नहीं। उन्होंने कहा, “कभी-कभी बच्चे, खासकर विदेश में ये सवाल पूछते हैं कि इस देवता का चेहरा बंदर जैसा क्यों है और इस देवता का चेहरा हाथी जैसा क्यों है? वे घर आकर ये सवाल पूछते हैं, लेकिन पिता को नहीं पता होता, माता को नहीं पता होता। यह पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा होना चाहिए, हालांकि बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।”

इस दौरान भागवत ने कहा, “मातृत्व जैसे विषय पर बोलने के लिए कहा जाना अपने आप में एक विरोधाभास है… एक तरह से यह महिलाओं का अधिकार है, और पुरुषों के लिए इस विषय पर बोलना उचित नहीं है।” उन्होंने यह भी कहा कि आज हर कोई समाज के हिस्से के रूप में सोचने के बजाय एक व्यक्ति के रूप में अधिक सोचता है, जिससे विघटन होता है। उन्होंने इस बात की वकालत की कि आज की महिलाओं को अवसर दिए जाने चाहिए और उन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिए।

उपस्थित लोगों में अधिकतर महिलाएं और संघ के कई पुरुष पदाधिकारी एवं भाजपा नेता शामिल थे। इनमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमार भी अग्रिम पंक्ति में भाजपा सांसदों कंगना रनौत, स्वाति मालीवाल और बंसुरी स्वराज के साथ बैठी थीं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरदीप पुरी की पत्नियां मल्लिका नड्डा और लक्ष्मी पुरी भी मौजूद थीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने एक दिन पहले छात्रों के विरोध प्रदर्शन और युवाओं से निपटने के तरीके पर चिंता व्यक्त की थी। वह भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

भागवत ने कहा कि समय के साथ चलना भी मातृत्व का एक ऐसा पहलू है जिस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। यह स्वतः ही हो जाता है। मनुष्य समय के अनुसार अपने सभी तौर-तरीकों को बदल लेता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि परिवार का केंद्र बिंदु मां होती है, इसलिए उसे “संस्कारी और विचारशील” होना चाहिए। उन्होंने कहा, “मां की भूमिका अपने बच्चों के दृष्टिकोण को आकार देना है, न कि केवल उनके करियर को।

RRS चीफ ने कहा कि माता-पिता को अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहिए और बच्चों के साथ खुलकर संवाद बनाए रखना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे निर्देश से अधिक अवलोकन से सीखते हैं, इसलिए माता-पिता के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि माता-पिता को अपना ज्ञान निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं का उत्तर दे सकें। विश्व मंगल्या सभा द्वारा आयोजित तीन घंटे के इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख ने महिला नेताओं के साथ एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर सत्र में भी बातचीत की। ऐसा ही अगला सत्र इसी महीने के अंत में हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा।

‘अगर कोई डील करनी होती तो क्या 26 दिन भूखा रहता?’ अनशन तोड़ने पर उठे सवालों पर भड़के सोनम वांगचुक

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को अपने आलोचकों से पूछा कि क्या 26 दिन तक अनशन करने के बाद भी उन्हें अपनी ईमानदारी साबित करने की जरूरत है। उन्होंने उन दावों का जोरदार खंडन किया कि उन्होंने अपना अनशन खत्म करने के लिए सरकार के साथ कोई डील की थी। पढ़ें पूरी खबर।