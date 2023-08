Blog: नई शिक्षा नीति के जमीन पर उतरने का इंतजार, बदलाव से ऐसे होंगे फायदे

अब नई शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप यानी एनसीएफ की घोषणा भी कर दी गई है, मगर तीन साल बाद भी नई शिक्षा नीति सभी राज्यों में लागू नहीं हो पाई है। इसे लेकर राज्यों के अपने दृष्टिकोण हैं, मगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि नई शिक्षा नीति तत्कालीन परिस्थितियों में एक नई व्यवस्था का प्रारूप पेश करती है, जो देश की जरूरत है।

नई शिक्षा नीति से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधारों और योजनाओं की संभावना है

