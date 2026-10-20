Patna – New Delhi – Patna Vande Bharat Special Train: उत्तर रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए नई दिल्ली और पटना के बीच स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन 22 अक्टूबर 2026 से 26 नवंबर 2026 तक किया जाएगा जबकि पटना से यह स्पेशल ट्रेन 24 अक्टूबर 2026 से 28 नवंबर 2026 तक चलेगी।

रेलवे ने जानकारी दी है कि नई दिल्ली से पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन सप्ताह में तीन दिन – हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार को चलेगी जबकि पटना से नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का संचालन हर शनिवार, सोमवार और बुधवार को किया जाएगा।

कहां- कहा रुकेगी नई दिल्ली – पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन?

नई दिल्ली से पटना के बीच इस स्पेशल वंदे भारत ट्रेन को अलीगढ़ जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।

पटना से नई दिल्ली जाने वाले वंदे भारत स्पेशल ट्रेन सुबह दस बजे रवाना होगी और रात में 23.30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसी तरह नई दिल्ली से यह ट्रेन सुबह के 8.35 बजे चलेगी और शाम को 21.30 बजे पटना पहुंचेगी।

पटना – नई दिल्ली – पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का टाइम-टेबल

वंदे भारत स्पेशल ट्रेन स्टेशन-दर-स्टेशन यात्रा और समय 02253 पटना जंक्शन → नई दिल्ली पटना जंक्शन प्रस्थान: 10:00 आरा जंक्शन आगमन: 10:38 प्रस्थान: 10:40 बक्सर आगमन: 11:25 प्रस्थान: 11:27 पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन आगमन: 13:10 प्रस्थान: 13:20 प्रयागराज जंक्शन आगमन: 15:35 प्रस्थान: 15:40 कानपुर सेंट्रल आगमन: 17:50 प्रस्थान: 17:55 अलीगढ़ जंक्शन आगमन: 20:53 प्रस्थान: 20:55 नई दिल्ली आगमन: 23:30 दोनों ट्रेनों की स्टेशन-दर-स्टेशन यात्रा देखें ▶ यात्रा शुरू करें ❚❚ रोकें ↻ फिर से चलाएं यात्रा शुरू करने के लिए बटन दबाएं 02254 नई दिल्ली → पटना जंक्शन नई दिल्ली प्रस्थान: 08:35 अलीगढ़ जंक्शन आगमन: 10:21 प्रस्थान: 10:23 कानपुर सेंट्रल आगमन: 13:30 प्रस्थान: 13:35 प्रयागराज जंक्शन आगमन: 15:45 प्रस्थान: 15:50 पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन आगमन: 18:00 प्रस्थान: 18:10 बक्सर आगमन: 19:26 प्रस्थान: 19:28 आरा जंक्शन आगमन: 20:10 प्रस्थान: 20:12 पटना जंक्शन आगमन: 21:30 दोनों ट्रेनों का पूरा टाइम-टेबल दिखाया जा चुका है।

यह भी पढ़ें: उत्तर रेलवे ने दीपावली पर प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, पटना और सीतामढ़ी के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें