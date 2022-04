कांग्रेस नेता शशि थरूर की अंग्रेजी का लोहा हर जगह माना जाता है। अगर कोई उनसे पंगा लेने की कोशिश भी करे तो उसे मुंह छिपाना भारी पड़ जाता है। ताजा मामले में दवा कंपनी बॉयोकॉन की चीफ किरण मजूमदार शॉ को शशि थरूर ने जो आईना दिखाया उसके बाद वो उनसे पंगा लेने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। आखिर जवाब जो बहुत करारा मिल गया।

किरण मजूमदार शॉ ने शनिवार एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर को टैग करते हुए अंग्रेजी का एक पूरा पैरा शेयर किया। पैरा का शीर्षक था अंग्रेजी में एक अद्भुत वाक्य। इसमें नीचे इसका कारण समझाया गया है कि वाक्य का पहला शब्द एक अक्षर लंबा, दूसरा दो अक्षर, तीसरा तीन अक्षर, आठवां.. आठ अक्षर और बीसवां शब्द 20 अक्षर लंबा है। बॉयोकॉन की चीफ ने लिखा कि मुझे नहीं पता कि डॉक्टरों ने कहां से भ्रम पैदा करने वाली लिखावट हासिल की है। जिस व्यक्ति ने यह वाक्य बनाया है वह वोकैबलरी जीनियस होना चाहिए।

शशि थरूर ने उन्हें करारा जवाब देकर लिखा कि आपके पैरे का आखिरी शब्द दरअसल गलत है। किरण के मुताबिक उस शब्द में 20 अक्षर हैं। लेकिन थरूर ने जो नया शब्द दिया उसमें 19 अक्षर ही हैं। यानि थरूर ने किरण के जादुई पैरे पर ही सवालिया निशान लगा दिए। किरण के पैरे का आखिरी शब्द incomprehensibleness था। थरूर ने लिखा कि ये गलत है। सही incomprehensibility होता है। इसका अर्थ होता है अचिंतनीयता।

Alas, Kiran, "incomprehensibleness" is not a word. It's "incomprehensibility", and that's only 19 letters…@kiranshaw https://t.co/vYQ0zMDCKD

