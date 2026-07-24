दिल्ली मेट्रो ने अपने नेटवर्क के महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों में से एक नई दिल्ली को भी बंद कर दिया है। डीएमआरसी ने X पोस्ट कर जानकारी दी है कि अगले आदेश तक नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। इस मेट्रो स्टेशन पर इंटर चेंज की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी।
नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भारतीय रेलवे के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर है। यहां से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक्सप्रेस मेट्रो का भी संचालन किया जाता है। ऐसे में नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से हर दिन हजारों की संख्या में रेल यात्री आते-जाते हैं। अब डीएमआरसी के इस फैसले से बड़ी संख्या में यात्रियों को बड़ी असुविधा होने जा रही है।
कौन-कौन से मेट्रो स्टेशन बंद हैं?
इससे पहले दिल्ली मेट्रो ने आज (शुक्रवार) को राजधानी के 17 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहने की जानकारी दी थी।
इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान मेट्रो स्टेशन शामिल हैं।
हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है।
प्रदर्शनकारियों को पैदल जाना पड़ रहा जंतर मंतर
जंतर मंतर के आसपास स्थित मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से शुक्रवार को भी सैकड़ों छात्रों और प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल तक पैदल जाना पड़ा। न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि यह कुछ-कुछ दांडी मार्च जैसा महसूस हो रहा था।
कुछ ही देर बाद, समूह ने देखा कि महात्मा गांधी की वेशभूषा में एक व्यक्ति उनके साथ-साथ चल रहा है। हालांकि, यह संयोग महज कुछ ही सेकंड तक रहा। समूह ने ”बापू की जय” का जोरदार नारा लगाया। इस तरह सीजेपी के प्रदर्शन के मुख्य केंद्र जंतर-मंतर तक पैदल जाने वाले कई लोगों के लिए यह दृश्य एक सबसे यादगार लम्हा बन गया।
मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से अब यह एक आम दृश्य बन चुका है। छात्र जंतर-मंतर से कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्टेशन पर उतरते हैं और प्रदर्शन स्थल की ओर पैदल आगे बढ़ते हैं जिससे धीरे-धीरे सड़कों पर लोगों की लंबी कतारें बन जाती हैं।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हर्षित सेठ ने कहा, ”हम प्रदर्शनकारियों के एक समूह के साथ रेलवे स्टेशन से बाहर निकले। जैसे ही हमने मिंटो ब्रिज की ओर चलना शुरू किया, लोग हमारे साथ जुड़ते गए। सच में ऐसा लग रहा था कि हम किसी बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा हैं।”
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जंतर-मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में मध्यरात्रि तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।