दिल्ली की Jawaharlal Nehru University (JNU) में हॉस्टल फीस और बिजली शुल्क लगाने का मामला गरमा गया है। सोमवार (28 अक्टूबर, 2019) को इस मुद्दे पर जेएनयू छात्र बुरी तरह भड़क उठे और उन्होंने इसी के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्र-छात्राओं ने Inter Hostel Administration (IHA) मीटिंग वेन्यू के बाहर प्रदर्शन किया और उस दौरान एक बीमार शिक्षक को ले जा रही एंबुलेंस भी रोक दी थी।

समाचार एजेंसी ANI ने वि.वि. के डीन एम.जगदीश कुमार के हवाले से बताया कि प्रोफेसर उमेश कदम की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाने वाली एंबुलेंस का उसी दौरान विरोध कर रहे छात्र-छात्राओं ने रास्ता बाधित किया था। देखें, वीडियोः

#WATCH Students protested outside Inter Hostel Administration (IHA) meeting venue inside JNU over issues including hostel fee hike&electricity charges.According to Dean M. Jagadesh Kumar, a Professor Umesh Kadam fell ill due to protests&students blocked ambulance carrying Kadam https://t.co/g97wQTpNn1 pic.twitter.com/Y88kxq5bK3

— ANI (@ANI) October 28, 2019