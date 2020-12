किसान आंदोलनः डीएनडी पर जाम में फंसी थी एंबुलेंस, देखें कैसे पुलिस ने बनाया रास्ता

दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। इधर आंदोलन के बीच डीएनडी के पास एक एंबुलेंस फंस गई। गाडियों की लंबी कतार के बीच फंसी इस एंबुलेंस को निकालने के लिए पुलिस ने जीत-तोड़ मेहनत की। एंबुलेंस को जाम से निकालने के लिए पुलिस द्वारा की गई एक सफल मेहनत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एंबुलेंस डीएनडी पर गाड़ियों के कतार के बीच फंसी हुई है। सभी गाड़ियां लाइन से खड़ी हैं और अपनी जगह से जरा भी इधऱ-उधर नहीं हो रहीं।

एंबुलेंस को जाम में फंसा देख पुलिस के कुछ जवान मोर्चा संभालते हैं। मुस्तैदी दिखाते हुए जवान पहले किसी तरह एंबुलेंस को कुछ दूर तक इसी जाम में धीरे-धीरे आगे बढ़वाते हैं। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात जवान एंबुलेंस को रॉन्ग साइड से जाने के लिए रास्ते देते हैं। रॉन्ग साइड से रास्ता मिलते ही एंबुलेंस तेजी से डीएनडी पर निकाल जाती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि ‘गौतम बुद्ध द्वार के पास किसानों के विरोध के कारण नोएडा लिंक रोड पर चिल्ला बॉर्डर नोएडा से दिल्ली तक यातायात के लिए बंद है।

#WATCH | Noida: An ambulance got stuck in traffic jam near the toll plaza on Delhi Noida Direct Flyway (DND), police facilitated its passage. pic.twitter.com/CFOqxpRtYI

— ANI UP (@ANINewsUP) December 7, 2020