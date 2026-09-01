Major Rishabh Singh Sambyal News: मेजर ऋषभ सिंह ऋषभ सिंह सांब्याल ने भारतीय सेना में लगभग 12 साल की सेवा के बाद समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया है। राष्ट्रपति के पूर्व एडीसी के तौर पर उन्हें अक्सर राष्ट्रपति मुर्मू के साथ बड़े समारोहों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और विदेश दौरों पर देखा जाता था। अब सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर सांब्याल ने समय से पहले रिटायरमेंट क्यों ले लिया है।

भारतीय सेना छोड़ने के बाद ऋषभ सिंह सांब्याल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि सेना की वर्दी पहनना उनका बचपन का सपना था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इसे समय से पहले उतारना पड़ेगा। सांब्याल ने कहा कि जिंदगी में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, जो इंसान की दिशा बदल देती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ निजी और पारिवारिक कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया है और उनके परिवार ने इसमें उनका साथ दिया है।

राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शेयर की तस्वीरें

राष्ट्रपति मुर्मू के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए सांब्याल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “राष्ट्रपति भवन में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। माननीय राष्ट्रपति के आशीर्वाद और सीख ने मुझे जीवन में एक व्यक्ति के तौर पर आगे बढ़ने में मदद की है। साथ ही, उनके परिवार से दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय हिंद।”

एनडीए से शुरू हुआ सैन्य सफर

सांब्याल ने 2013 में एनडीए परीक्षा पास करने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी जॉइन किया। वह 2014 में शुरू हुए 133वें एनडीए कोर्स का हिस्सा थे। बाद में उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली। यहां पर उन्होंने मिलिट्री स्टडीज और डिफेंस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। अपने शुरुआती करियर में उन्होंने भारत के सबसे बड़े मिलिट्री समारोहों में से एक, गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया।

2021 में तत्कालीन कैप्टन सांब्याल ने गणतंत्र दिवस परेड में जाट रेजिमेंट की टुकड़ी का नेतृत्व किया। इस टुकड़ी ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी जीती। इससे उन्हें सैन्य हलकों में पहचान मिली। राष्ट्रपति के एडीसी बनने से पहले, सांब्याल ने इंडियन आर्मी की एलीट 4 पैरा स्पेशल फोर्सेज यूनिट के साथ काम किया। इसे ‘डैगर्स’ के नाम से भी जाना जाता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एडीसी के तौर पर चुने जाने के बाद सांब्याल के करियर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। एडीसी की भूमिका सिर्फ सार्वजनिक कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के साथ खड़े रहने तक ही सीमित नहीं होती। यह अधिकारी आधिकारिक कार्यक्रमों में मदद करने, प्रोटोकॉल बनाए रखने, शेड्यूल का तालमेल बिठाने और जरूरी कार्यक्रमों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति भवन में अपने कार्यकाल के दौरान, सांब्याल अक्सर राष्ट्रीय समारोहों, राजनयिक बैठकों और विदेश दौरों पर राष्ट्रपति मुर्मू के साथ नजर आते थे।

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स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को सलाम करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों में सेना के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी भी शामिल हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…