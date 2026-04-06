Raghav Chadha News: आम आदमी पार्टी लीडरशिप से अनबन के बीच पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर नया पोस्ट शेयर किया है। इसमें वह रॉबर्ट ग्रीन की किताब ‘द 48 लॉज ऑफ पावर’ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।

राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, “इस हफ्ते किसी ने मुझे एक किताब तोहफे में दी। संयोग का खेल देखिए।” किताब के कवर और पहले चैप्टर की तस्वीरें शेयर करते हुए चड्ढा ने लिखा, “समय को नजरअंदाज करना मुश्किल है। मैंने पहला चैप्टर ‘कभी भी गुरु से आगे मत निकलो’, पढ़ना शुरू किया। कुछ किताबें ठीक उसी समय आती हैं जब उन्हें आना होता है।”

पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने सबसे जाने-माने और लोकप्रिय चेहरों में से एक चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटा दिया। वह सदन के सबसे युवा सदस्य हैं। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से यह भी आग्रह किया कि उन्हें अपनी ओर से बोलने का समय न दिया जाए। राज्यसभा पद से हटाए जाने के बाद से ही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी (AAP) को निशाना बनाते हुए वीडियो शेयर कर रहे हैं।

आम आदमी पार्टी ने चड्ढा पर क्या लगाए आरोप

दूसरी ओर पार्टी नेताओं ने उन पर सॉफ्ट पीआर में लिप्त होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से बचने का आरोप लगाया है।

आप के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया है कि चड्ढा पार्टी के रुख से जुड़े मुद्दों को उठाने में अनिच्छुक रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा नेता संजय सिंह, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली यूनिट के प्रमुख सौरभ भारद्वाज सहित कई अन्य लोगों ने उन पर पार्टी की लाइन से भटकने का आरोप लगाया।

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैद के दौरान चड्ढा की चुप्पी ने लोगों को चौंका दिया था, हालांकि, उन्होंने बार-बार मतभेद की अफवाहों को सिरे से खारिज किया था।

राज्यसभा में आप के कितने सदस्य

इस समय आम आदमी पार्टी के पास उच्च सदन में 10 सदस्य हैं। इनमें से सात पंजाब से राघव चड्ढा, राजिंदर गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, संदीप कुमार पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, हरभजन सिंह और संत बलबीर सिंह हैं। साथ ही दिल्ली से तीन सांसद हैं। इनमें स्वाति मालीवाल, नारायण दास गुप्ता और संजय सिंह का नाम शामिल हैं।

AAP से क्यों दूर होते गए ये बड़े चेहरे

वहीं राघव चड्ढा ने आप के आरोपों को खारिज किया और कहा कि मैंने हमेशा संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है। मैं वहां सरकार पर दबाव डालने के लिए हूं। हंगामा करने के लिए नहीं। आइये अब जानते हैं कि आप की स्थापना के बाद से कौन-कौन से नेताओं ने पार्टी से किनारा कर लिया और इन सभी की क्या वजहें रहीं थीं। पढ़ें पूरी खबर…