इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने और भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के साथ मशाल जलाने के लिए आमंत्रित किया है।

यह निमंत्रण कैप्टन मच्छार की बहादुरी और विमान में सवार यात्रियों की जान बचाने में उनकी अहम भूमिका के सम्मान में दिया गया है। नेतन्याहू ने इस दौरान भारत और इजरायल के बीच दशकों पुराने मजबूत संबंधों की भी सराहना की।

पीएम मोदी को नेतन्याहू का खास निमंत्रण

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और उन्हें इजरायल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मशाल जलाने के लिए आमंत्रित किया। इस समारोह में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार भी उनके साथ शामिल होंगे।

नेतन्याहू ने अपनी पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने निमंत्रण के लिए उनका धन्यवाद किया। साथ ही, उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल जमीन और हवा, दोनों जगह आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। नेतन्याहू के मुताबिक, पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे मजबूत संबंधों की भी सराहना की। इस पोस्ट के साथ नेतन्याहू ने दोनों नेताओं की एक तस्वीर भी शेयर की।

मैंने अपने मित्र, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उन्हें इज़राइल के स्वतंत्रता दिवस पर वीर भारतीय पायलट के साथ मशाल प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया।



मोदी ने निमंत्रण के लिए मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि ज़मीन पर और हवा में, भारत और इज़राइल आतंकवाद के ख़िलाफ़… pic.twitter.com/L4FTUw81OH — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 22, 2026

कौन हैं कैप्टन स्मित मच्छार?

कैप्टन स्मित मच्छार गुजरात के रहने वाले हैं और फ्लाईदुबई एयरलाइन में पायलट हैं। सितंबर के आखिरी सप्ताह में दुबई से तेल अवीव जा रही एक उड़ान के कॉकपिट में उनके ओमानी सह-पायलट ने उन पर हमला कर दिया था। इस हमले में मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

हमले के बावजूद उन्होंने असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। विमान तेजी से नीचे की ओर जा रहा था, लेकिन गंभीर चोटों के बावजूद कैप्टन मच्छार कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफल रहे। इससे अन्य लोगों को अंदर पहुंचकर हमलावर को काबू करने का मौका मिला। इसके बाद विमान की सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई।

इस घटना के दौरान उनकी बहादुरी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने कई लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। इसी साहस के सम्मान में उन्हें इजरायल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष रूप से सम्मानित किए जाने की बात सामने आई है।

पीएम मोदी ने भी की थी कैप्टन मच्छार की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को कैप्टन स्मित मच्छार से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने पायलट के साहस, सूझबूझ और संकट की घड़ी में लिए गए फैसलों की सराहना की थी।

पीएम मोदी ने कहा था कि कैप्टन मच्छार ने कुछ ही सेकंड में कई अहम फैसले लिए और अनेक लोगों की जान बचाई। उन्होंने कहा कि पूरे देश को इस बात पर गर्व है कि भारतीय दूसरों की जान लेने वाले नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने वाले हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा करने के लिए गुरुवार को हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। टस्क गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के लिए नई दिल्ली पहुंचे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।