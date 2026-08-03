नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस का 4 महीने के अंदर ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) से मोह भंग हो गया और उन्होंने सोमवार को पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बोस ने इसी साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी का दामन थामा था। वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। उन्होंने 2023 में बीजेपी छोड़ दी थी। बोस के इस्तीफे को लेकर अभी टीएमसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

‘पॉलिटिकल पार्टियां चापलूसों को पसंद करती हैं’

टीएमसी छोड़ने से पहले ही उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए थे कि वह पार्टी छोड़ने वाले हैं। चंद्र कुमार बोस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियां चापलूसों को पसंद करती हैं! आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पार्टी लाइन को फॉलो करेंगे, भले ही आपको लगे कि पॉलिसी लोगों की भलाई के लिए नुकसानदायक हैं। हमारे नेता और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबको साथ लेकर चलने वाले मजबूत भारत के सपने से बहुत दूर हैं।

क्या है आगे की प्लानिंग?

चंद्र कुमार बोस ने अपनी आगे की प्लानिंग को लेकर कहा है कि वह ‘आजाद हिंद पार्टी’ के लिए मेंटर के तौर पर काम करेंगे। ‘आजाद हिंद पार्टी’ एक उभरती हुई युवाओं की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी बन रही है। यह पार्टी 21 अक्टूबर को कटक से लॉन्च होगी। इस दिन नेताजी ने आजाद भारत की एक प्रोविजनल सरकार बनाने का ऐलान किया था।

ममता बनर्जी को लिखे लेटर में क्या कहा?

चंद्र कुमार बोस ने सोमवार को तृणमूल चीफ ममता बनर्जी को लिखे एक लेटर में कहा, “मैं पर्सनल वजहों से तुरंत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आपको और AITC को उनके आगे के सभी कामों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।” बोस ने इस साल अप्रैल में पार्टी ज्वॉइन की थी।

बीजेपी से क्यों दिया था इस्तीफा?

बता दें कि चंद्र कुमार बोस ने वैचारिक मतभेदों का हवाला देते हुए सितंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बीजेपी छोड़ते वक्त कहा था कि भाजपा ने नेताजी और शरत चंद्र बोस की समावेशी विचारधारा को बढ़ावा नहीं दिया। चंद्र कुमार बोस 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे।

Political parties prefer sycophants! You are expected to follow the party line even if you feel the policies are detrimental towards the welfare of the people.#79YearsIndependence , but our leaders & political system are a far cry away from building Netaji's inclusive strong… pic.twitter.com/WbPc0XL4st — Chandra Kumar Bose (@Chandrakbose) August 3, 2026

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संसद में एंटी-पेपर लीक कानून पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का समाधान केवल बयानबाजी से नहीं बल्कि मजबूत संस्थागत व्यवस्था से होगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश का पहला व्यापक एंटी-पेपर लीक फ्रेमवर्क लेकर आई है जिसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास बहाल करना है। यहां पढ़ें पूरी खबर…