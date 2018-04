नेताजी के पड़पोते ने की हिटलर की तारीफ, बोले- नेहरू ने देश को धोखा दिया, इतिहासकार बोले- शर्मनाक!

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते और बीजेपी बंगाल के नेता चंद्र कुमार बोस ने एडॉल्फ हिटलर की तारीफ की है। इतना ही नहीं उन्होंने हिटलर की तुलना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से भी कर डाली। चंद्र कुमार बोस ने हिटलर को राष्ट्रवादी बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी अपने देश के साथ धोखा नहीं किया था। चंद्र कुमार बोस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “खैर, हिटलर एक राष्ट्रवादी था जिसका उद्देश्य यूरोप को जीतना था लेकिन उसने अपने देश को धोखा नहीं दिया था। नेहरू बिना लड़े सिंहासन पर बैठना चाहते थे। संक्षेप में कहूं तो नेहरू ने देश को धोखा दिया था।”

चंद्र कुमार बोस के इस ट्वीट के बाद इतिहासकार उनकी आलोचना करने लगे। चंद्र कुमार बोस के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इतिहासकार एस, इरफान हबीब ने लिखा, “और आप खुद को नेताजी के परिवार से होने का दावा करते हो। बहुत ही शर्मनाक है।” इसी तरह कई अन्य यूजर्स ने भी चंद्र कुमार बोस की जमकर आलोचना की। एक ने लिखा, “यह नतीजा है गलत साथ का, अपने साथियों को बदल लीजिए या नेताजी का नाम त्याग दें क्योंकि वे अब आपको नहीं त्याग सकते। बोस परिवार के लिए यह बहुत ही अपमानजनक है।”

Well Hitler was a nationalist who’s intention was to conquer Europe- but he never betrayed his nation. Nehru wanted to sit on the throne without fighting- but sucking up to the British. In short Nehru betrayed his nation . — Chandra Kumar Bose (@Chandrabosebjp) April 21, 2018

And you claim to be Netaji’s family. So shameful. https://t.co/egpRbGaQq7 — S lrfan Habib (@irfhabib) April 22, 2018

Result of keeping bad company, change your companions or disown Netaji as he cannot disown you now, really disgrace to Bose family. — Sandeep Saigal (@saigal_sandeep) April 22, 2018

एक ने लिखा, “यही उम्मीद थी। हाइपर राष्ट्रवादी हिटलर की प्रशंसा करते हैं। हां हिटलर, ताकि नेहरू को बदनाम किया जाए। पटेल जी के साथ रहें, ताकि कम से कम कुछ गुंजाइश हो। हास्यास्पद।” एक ने लिखा, “आपको इतिहास का बेकार ज्ञान है। आपको खुदको और ज्यादा शिक्षित करने की जरूरत है और पूर्वाग्रह राय नहीं है, यह केवल इसलिए क्योंकि आप संघी मानसिकता से ताल्लुक रखते हैं।” वहीं हर तरफ से खुद की आलोचना होते देख चंद्र कुमार बोस ने बाद में सफाई भी दी और कहा कि हिटलर का समर्थन नहीं करते लेकिन यह सच है कि हिटलर ने अपने देश को धोखा नहीं दिया था।

This is expected. Hyper Nationalists praising Hitler, yes Hitler, to defame Nehru. Stay with Patel Ji, that would atleast have some scope. Laughable!!!https://t.co/ty1kURBvKX — ajmal (@ajmalbrains) April 22, 2018

You have poor knowledge about history. You need to educate yourself more and don’t have prejudice opinion just because you belong to Sanghi mansekta* — m (@ranaA3939) April 22, 2018

I’m not supporting Hitler-of course he was a devil- but he was not fraudulent like Nehru – who in the guise of being a nationalist was actually a British lackey.TheBritish tortured&killed millions of Indians over a period of 200 years-but #Nehru wined&dined with them! — Chandra Kumar Bose (@Chandrabosebjp) April 21, 2018

