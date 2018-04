भारत पहुंचे नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने प्रतिनिधिमंडल- स्तर की वार्ता से पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। तीन दिवसीय दौरे पर अपनी पत्नी राधिका शाक्या के साथ सुबह यहां पहुंचे ओली ने कल होने वाली प्रतिनिधिमंडल- स्तर की वार्ता से पहले मोदी के साथ बैठक की। बैठक के बाद मोदी ने ट्वीट किया,‘‘ नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा से मिलकर आनन्दित हूं।’’ मोदी ने यहां प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर ओली के साथ हुई अपनी बैठक की तस्वीरें भी पोस्ट की। दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए ओली कल मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल- स्तर की वार्ता करेंगे।

#WATCH: Nepal PM K.P. Oli answers questions on India's apprehensions regarding Nepal's participation in OBOR (China's One Belt One Road Initiative), says, 'I think we are neutral.' pic.twitter.com/cXfg8rOgAK — ANI (@ANI) April 6, 2018

ओली ने शाम को यहां नेपाली दूतावास में एक कार्यक्रम में नेपाली समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित किया। नेपाली प्रधानमंत्री की आज सुबह गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अगवानी की थी। नेपाली दूतावास द्वारा दिये गये रात्रिभोज के इतर ओली ने पत्रकारों से कहाकि नेपाल‘‘ प्रत्येक पड़ोसी’’ और‘‘ प्रत्येक मित्र’’ के साथ करीबी संबंध रखना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत के बारे में पूछे जाने पर ओली ने कहा,‘‘ यह बहुत अच्छी रही।’’ ओली का कल राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जायेगा। अपनी यात्रा के तीसरे दिन नेपाली प्रधानमंत्री उत्तराखंड के पंतनगर में जी बी पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी जायेगे।

Delighted to meet the Prime Minister of Nepal, Mr. K.P. Sharma Oli. pic.twitter.com/mEkjk7XBdn — Narendra Modi (@narendramodi) April 6, 2018

Friendship is more important than any agreement: Nepal Prime Minister KP Oli on being asked about agreements to be signed during his visit. pic.twitter.com/kiTfyILpGS — ANI (@ANI) April 6, 2018

