नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद की मुश्किलों को याद करते हुए विशाखापत्तनम के एक तीर्थयात्री ने याद किया कि काठमांडू से तीन घंटे का सफर करने के बाद जब वे चाय पीने के लिए रुके, तो उन्हें पता चला कि उनसे आधे घंटे पहले निकली दो बसें बह गई थीं। घटना के सदमे पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद ऐसी मुसीबत से प्रभावित होंगी।

टी ब्रेक के कारण बची जान

तीर्थयात्री गडा एलावेनी ने ANI को बताया, “हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। खैर, हमें दर्शन नहीं मिले, लेकिन भगवान हमें सुरक्षित घर ले आए। हमने काठमांडू से तीन घंटे का सफ़र किया, यह लगभग 80 किलोमीटर था। जब हम चाय पीने के लिए रुके, तो हमसे आधे घंटे पहले निकली दो बसें बह गईं/लापता हो गईं। हम तीन बसों में सफ़र कर रहे थे और हम सभी सुरक्षित हैं।”

एक और तीर्थयात्री DLDA चेयरमैन गाडू वेंकटप्पा ने भी अचानक आई बाढ़ की आपदा के साथ अपने बाल-बाल बचने को याद किया। उन्होंने बताया कि फ्लाइट शेड्यूल में देरी की वजह से वे अनजाने में नेपाल में चीनी दूतावास के पास आई बाढ़ के सीधे रास्ते से बाहर रह गए, जिससे आखिरकार वे इस हादसे से बच गए। पढ़ें Nepal Flash Flood LIVE Updates

लेट वीजा मिलने से बच गई जान

वेंकटप्पा ने कहा, “21 तारीख की रात, हम यहां से निकले। वहां से हम दिल्ली गए और फिर काठमांडू पहुंचे। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक हमें अगले ही दिन काठमांडू से अपनी मानसरोवर यात्रा शुरू करनी थी। लेकिन चीन सरकार से वीज़ा मिलने में देरी के कारण हमें तीन दिन काठमांडू में रुकना पड़ा। तीन प्रतिनिधि वीज़ा लेने के लिए दिल्ली में ही रुक गए, जबकि हम बाकी लोग काठमांडू में थे। हालांकि उन्हें पिछले दिन वीज़ा मिल गया था, लेकिन टिकट न होने के कारण वे सुबह 4.30 बजे की फ़्लाइट मिस कर गए और उन्हें इसके बजाय सुबह 8 बजे की फ़्लाइट लेनी पड़ी। अगर वे पहले पहुंच जाते, तो हम सुबह 6 बजे के बजाय सुबह 3 बजे अपनी यात्रा शुरू करते। अगर हम सुबह 3 बजे निकलते, तो हम ठीक उसी समय चीनी एम्बेसी के पास होते जब अचानक बाढ़ आई थी। ये ठीक वही जगह जहां सद्गुरु के फॉलोअर्स और दूसरे लोग हमारे तय कमरों के ठीक बगल में एक के बाद एक रुके हुए थे। हमें सच में लगता है कि उस जल्दी शुरू न करने से हम बच गए। यह एक बड़ी आपदा है।”

DLDA चेयरमैन गडू वेंकटप्पा के भाई गरुड़प्पा नायडू ने भी ऐसी ही बातें कहीं। उन्होंने बताया कि कैलाश मानसरोवर जाते समय, थोड़ी देर और रुकने से एक बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी चीन बॉर्डर ब्रिज से 50 से 100 मीटर दूर थी, तभी अचानक बहुत ज़ोर से लैंडस्लाइड हुआ। यह देखकर दूसरी तरफ से आ रहे एक टेम्पो ड्राइवर ने चिल्लाकर चेतावनी दी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनके बस ड्राइवर ने कुशलता से गाड़ी को ऊंची जगह पर ले जाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया।

वेंकटप्पा ने कहा, “मेरा भाई और हमारे परिवार के लोग 24 अगस्त को एक प्राइवेट ट्रैवल ऑपरेटर के ज़रिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए निकले थे। हमारे परिवार के 8 लोगों समेत कुल 28 लोग भागलपुर एयरपोर्ट से निकले थे। वे काठमांडू पहुंचे, लेकिन वीज़ा मिलने में देरी होने की वजह से उन्हें वहाँ 3 दिन रुकना पड़ा। वीज़ा मिलने के बाद, वे मानसरोवर यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे टॉयलेट इस्तेमाल करने और चाय पीने के लिए रुके, जिससे उन्हें थोड़ी देर हो गई। जब उनकी गाड़ी चीन बॉर्डर पुल से 50 से 100 मीटर दूर थी, तो अचानक बहुत ज़ोर से लैंडस्लाइड हुआ। यह देखकर, दूसरी तरफ से आ रहे एक टेम्पो ड्राइवर ने चिल्लाकर चेतावनी दी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर, हमारे बस ड्राइवर ने कुशलता से गाड़ी को ऊंची जगह पर ले जाकर, हमारे सभी लोगों को सेफ़ ज़ोन में पहुंचा दिया। घटना होने के तुरंत बाद, वे पहुँच से बाहर हो गए थे। थोड़ी देर बाद सदमे से उबरने के बाद मेरे भाई ने खुद हमें फ़ोन किया। उसने हमें बताया कि वे सेफ़ ज़ोन में हैं।”

रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज

इस बीच नेपाल में भोटे कोशी और त्रिशूली नदी कॉरिडोर में आई भयानक बाढ़ के बाद जॉइंट रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज हो गए हैं। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कन्फर्म किया है कि 84 भारतीय नागरिकों को प्रभावित इलाकों से सफलतापूर्वक बचाया गया है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक, बचाए गए लोगों में तमिलनाडु के 21 नागरिक शामिल हैं जो शुक्रवार को भारत लौटे, साथ ही त्रिशूली-I हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में तैनात 63 वर्कर भी शामिल हैं।

MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने X पर कहा, “84 बचाए गए (तमिलनाडु के 21 जो आज भारत लौटे; 63 त्रिशूली-I प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं), 149 जो आज चीन से सुरक्षित रूप से नेपाल में आ गए हैं। लगभग 400 जो चीन में सुरक्षित हैं। हमारी एम्बेसी उनके संपर्क में है और उन्हें निकालने पर काम कर रही है, 320 लापता हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।” इसके अलावा, 149 भारतीय नागरिक चीन से सुरक्षित रूप से नेपाल में आ गए, जबकि लगभग 400 चीनी साइड पर सुरक्षित हैं क्योंकि एम्बेसी के अधिकारी उन्हें निकालने में मदद कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन में बड़े पैमाने पर रुकावट की वजह से करीब 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।

यह भी पढ़ें: Nepal Flash Floods: 24 घंटे की खामोशी, फिर टीवी पर दिखा भाई, यूपी के परिवार ने ली राहत की सांस

अशोक कुमार चौरसिया ने बुधवार को घबराकर अपनी बेटी शिवानी को फोन किया। उन्होंने बताया कि नेपाल के नुवाकोट जिले में उनके घर के आसपास बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और उन्हें आशंका है कि स्थिति और बिगड़ सकती है। फिर अचानक कॉल कट गई। अगले 24 घंटों तक अशोक की कोई खबर नहीं मिली। वह और उसका भाई पन्ना लाल लगभग चार दशकों से जिले में कपड़ों की दुकान चला रहे थे। यहां पढ़ें पूरी खबर…