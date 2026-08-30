Nepal Flash Flood: नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के पास पहाड़ी सड़क पर जब बाढ़ का पानी और गिरते पत्थर आ गए, तो कीचड़ से ढके किनारे से नीचे लटकाई गई एक साड़ी ज्यादातर बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के समूह के लिए जीवन रक्षक साबित हुई। शुक्रवार रात काठमांडू से चेन्नई पहुंचे इन 21 लोगों ने अपनी जान बचाने के संघर्ष की कहानी सुनाई। उन्हें अपनी बस से निकलकर कीचड़ और कंटीली झाड़ियों के बीच से ऊपर चढ़ना पड़ा और बचाव का इंतजार करते हुए डेढ़ दिन बिताना पड़ा।

लेकिन उनके साथ तीन बसों के काफिले में यात्रा कर रहे अन्य लोगों का शनिवार तक कोई पता नहीं चल पाया था और चेन्नई के ही 49 तीर्थयात्रियों का एक अलग समूह भी लापता था। वेलाचेरी के मुरुगु नगर के रहने वाले नवु कबीरदास और उनकी पत्नी विजया भुवनेश्वरी ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें नया जीवन मिला हो।

बम धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी- कबीरदास

कबीरदास ने कहा, “अचानक हमें बम धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी और वैन पर पत्थर गिरने लगे।” उन्होंने कहा, “फिर बाढ़ का पानी ऐसे तेजी से अंदर आ गया मानो कोई बांध टूट गया हो।” भुवनेश्वरी ने बताया कि उन्होंने अपने पीछे चल रही बस को झुकते हुए देखा, लेकिन वह यह सब देखना सहन नहीं कर सकीं। उनके नेपाली ड्राइवर ने खतरे को भांप लिया, सबको बाहर निकलकर ऊपर की ओर भागने को कहा और खुद गाड़ी से उतरकर भाग गया। बाकी यात्री भी उसके पीछे-पीछे भागे।

बचे हुए 21 लोगों में से ज्यादातर की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। उन्हें लगभग एक मंजिल ऊंची कीचड़ भरी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। वे बार-बार फिसलते और गिरते रहे। शिखर पर पहुंच चुकी समूह की सदस्य पूंगोडी ने अपना स्वेटर पहना, अपनी साड़ी उतारी और उसे दूसरों की ओर नीचे कर दिया।

कीचड़ सुनामी की लहर की तरह हमारी ओर लुढ़क रहे थे- सत्या

भुवनेश्वरी ने बताया, “हमने साड़ी और वहां मौजूद एक केबल को कसकर पकड़ लिया और ऊपर चढ़ गए। अंत में, एक महिला अकेली चढ़ नहीं पा रही थी। हमने उसे साड़ी कमर के चारों ओर बांधने को कहा और हमारे समूह के लोगों ने उसे पकड़कर सीधा ऊपर उठा लिया।” कांचीपुरम जिले की पंचायत यूनियन स्कूल की प्रधानाध्यापिका सत्या ने बताया कि तीर्थयात्री सुबह 8 बजे स्याब्रुबेसी से चीनी इमिग्रेशन के लिए निकले थे। उनकी बस बीच में थी जब उन्होंने देखा कि पहले तो धूल का बादल सा दिखाई दिया।

उन्होंने कहा, “चट्टानें और कीचड़ सुनामी की लहर की तरह हमारी ओर लुढ़क रहे थे, जिनकी ऊंचाई लगभग 70 से 80 फीट तक थी। हमने इस तरह की चीजें केवल इंग्लिश फिल्मों में ही देखी थीं।”

पहाड़ पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था- सत्या

यात्री ड्राइवर की सीट से बाहर निकले, उनके टखनों तक कीचड़ भरा हुआ था। सत्या ने बताया, “पहाड़ पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। अगर हम चार फीट चढ़ते, तो पांच फीट नीचे फिसल जाते।” सशस्त्र पुलिस बल के शिविर में पहुंचने पर समूह को पानी और बिस्कुट मिले। जिन लोगों के पास मोबाइल सिग्नल था, उनके जरिये उन्होंने तमिलनाडु को अपनी सुरक्षा का सबूत देने के लिए एक तस्वीर भेजी। भुवनेश्वरी ने बताया कि चढ़ाई के दौरान एक जगह उन्होंने कीचड़ में फंसे एक आदमी को मदद के लिए हाथ हिलाते देखा। उन्होंने बचाव कर्मियों को सूचना दी, जिन्होंने बाद में उसे बचा लिया।

अगर हमसे कोई गलती हो जाती तो हम नीचे गिर जाते- कबीरदास

अगले दिन, तीर्थयात्री कंटीली झाड़ियों और एक संकरे पहाड़ी रास्ते से होते हुए तीन घंटे पैदल चलकर हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित निकासी केंद्र तक पहुंचे। कबीरदास ने बताया, “अगर हमसे कोई गलती हो जाती, तो हम 50 फीट नीचे गिर जाते। एक जगह हम गलत रास्ते पर चले गए। एक नेपाली व्यक्ति ने हमारा मार्गदर्शन किया। हमें नीचे उतरना पड़ा और फिर दूसरी दिशा में ऊपर चढ़ना पड़ा। नीचे उतरना ऊपर चढ़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल था।”

उन्हें सैन्य हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया और उसके बाद वे काठमांडू और नई दिल्ली होते हुए चेन्नई पहुंचे। कुछ लोगों के पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज खो गए थे। एक जीवित बचे व्यक्ति ने नेपाल सरकार, नेपाल सेना, भारतीय दूतावास और तमिलनाडु सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “हमारे साथ चल रहा वाहन पानी में बह गया। हमारे लिए यह सचमुच एक चमत्कारिक यात्रा थी।”

तिरुचि की रहने वाली शिवरंजनी ने बताया कि उनकी बस इसलिए बच गई क्योंकि वह एक मोड़ पर त्रिकोणीय आकार की जगह में खड़ी थी। उन्होंने कहा, “जब वह विशाल लहर आई, तो वह ठीक सामने वाली चट्टान से टकराई और हट गई। हम सभी 21 लोग एक-एक करके नीचे उतरे और पहाड़ पर चढ़ गए, हालांकि चढ़ते समय हम फिसलते जा रहे थे।”

57 सदस्यीय दल के 36 यात्री शनिवार तक लापता रहे। चेन्नई से आए 49 सदस्यीय अलग दल के सदस्य भी लापता हैं, जिनके बारे में बुधवार को बाढ़ आने से कुछ समय पहले चीनी सीमा पर स्थित ग्यिरोंग बंदरगाह के आव्रजन भवन के अंदर होने की खबर मिली थी। तमिलनाडु के मंत्री ए राजमोहन ने कहा कि तमिलनाडु से 400 से अधिक लोग नेपाल गए थे और 90 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।

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